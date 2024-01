Overwatch 2 : Sombra met le bazar avec des Parties rapides encore plus rapides

Depuis sa sortie en free-to-play en octobre 2022, Overwatch 2 suit son petit bonhomme de chemin avec des Saisons rajoutant du contenu, dont des cartes et des Héros. Alors que les joueurs peuvent essayer le Tank Mauga depuis le mois dernier avec la Saison 8, voilà que les Parties rapides sont temporairement modifiées.

Tout au long du week-end, les joueurs peuvent découvrir le mode Partie rapide : piratage (Partie encore plus rapide), qui modifie pas mal les règles en dynamisant le gameplay avec des convois et des captures de point plus rapides, ainsi que des délais de réapparition écourtés. Voici tous les changements :

Les temps de réapparition passent désormais à 75 % de leur durée habituelle ;

Les convois se déplacent 60 % plus vite sur les cartes Escorte et Hybride ;

La prise de contrôle de l’objectif en mode Hybride se fait 40 % plus rapidement qu’en temps normal ;

La prise de contrôle de l’objectif en mode Contrôle se fait 40 % plus rapidement qu’en temps normal, et le pourcentage de progression de la capture est 80 % plus rapide ;

La prise de contrôle de l’objectif en mode Point chaud se fait 20 % plus rapidement qu’en temps normal, et le pourcentage de progression de la capture est 40 % plus rapide ;

Lorsque vous jouez sur une carte de type Escorte, Hybride ou Avancée, la durée initiale de la partie a été réduite à 70 % de la durée habituelle, et les éventuelles prolongations sont également réduites à 70 % de la durée totale additionnelle ;

Ces changements s’appliquent uniquement pour les parties rapides en file d’attente par rôle et en sélection libre pendant la durée de l’évènement et reviendront à la normale après le 14 janvier. Les modes Partie compétitive et Arcade ne sont pas concernés par ces changements.

Blizzard explique que ce mode de Partie rapide : piratage est une première expérimentation temporaire qui n'affecte que le style du jeu, mais pas les personnages, tout reviendra dans l'ordre le 14 janvier prochain. Le studio partage une FAQ pour rassurer les joueurs et détailler cette expérimentation :

Pourquoi changer les règles du mode Partie rapide le temps d’un week-end ? Nous voulons savoir quelles sont les modifications apportées à Overwatch 2 que vous appréciez le plus. Le fait de tester de nouvelles idées avec vous pendant une durée limitée nous permet de comprendre rapidement ce que vous aimez et éventuellement de mettre en place des changements pour améliorer le gameplay. Cela permet également aux joueurs et joueuses de tous niveaux d’essayer de nouveaux styles de jeu et de nouvelles stratégies qui ne fonctionneraient pas forcément aussi bien dans une partie classique d’Overwatch. Pourquoi ne pas créer un encart distinct dans l’Arcade ? L’Arcade est destinée aux modes qui ne se jouent généralement que sur un type de carte spécifique (comme Attaque) ou qui proposent des façons complètement différentes de jouer à Overwatch. Les changements apportés à Partie rapide : piratage affectent le gameplay de base de notre mode principal, tout en visant à fournir une expérience de jeu plus équilibrée et unique en comparaison au format classique. Pourquoi ne pas rétablir l’encart « Laboratoire » ? Nous souhaitions que le plus grand nombre prenne part à cette expérimentation. De plus, le Laboratoire d’Overwatch proposait généralement de tester les modifications d’équilibrage des personnages, tandis que ces changements affectent les règles de base du mode Partie rapide. Comment jouer avec les règles du mode Partie rapide classique ? Vous pouvez lancer une partie personnalisée avec les règles traditionnelles du mode Partie rapide et inviter d’autres joueurs et joueuses. Le matchmaking des parties rapides reviendra à la normale après le 14 janvier.

Difficile de voir réellement ce que veut faire Blizzard avec ce test grandeur nature, si ce n'est dynamiser le gameplay d'Overwatch 2 pour attirer davantage de monde.