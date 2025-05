Overwatch 2 x Street Fighter 6 : la collaboration est lancée, découvrez les skins en images et vidéo

C'est aujourd'hui que débarque la nouvelle collaboration dans Overwatch 2, quelques jours seulement après celle avec Gundam Wing. Blizzard reste au Japon, mais il s'est tourné vers un gros studio de développement pour ce partenariat. Les joueurs d'OW 2 peuvent acheter des skins inspirées des personnages de Street Fighter 6.

Pour une fois, Blizzard ne fait pas les choses à moitié. Comme le montre la bande-annonce de gameplay ci-dessus, les tenues alternatives modifient certaines capacités des Héros, avec « des animations et des effets visuels inspirés de l'univers et des éléments de jeu emblématiques de Street Fighter 6 ». Nous retrouvons par exemple les coups de pied fulgurants de Chun-Li (Juno) et le Hadouken de Ryu (Hanzo). Ces skins sont disponibles à l'unité ou dans des Lots XXL :

Le lot XXL 1 Street Fighter 6 propose les modèles légendaires Juno Chun-Li, Hanzo Ryu et Zenyatta Dhalsim ainsi que le et le modèle épique Sigma M. Bison. Le lot XXL 2 Street Fighter 6 oppose les modèles légendaires Kiriko Juri et Fatale Cammy dans un duel au sommet, et contient également les modèles Winston Blanka et Soldat : 76 Guile. Tous les modèles sont également disponibles à l'unité, vous trouverez donc forcément chaussure à votre pied.

En plus de ces skins payantes, les joueurs peuvent obtenir du contenu cosmétique gratuit en relevant des défis. Il est ainsi possible de débloquer des tags, des répliques, le titre Street Fighter et 40 000 points d'EXP pour le Passe de combat. L'évènement Overwatch 2 x Street Fighter 6 est disponible jusqu'au 2 juin prochain, vous pouvez retrouver des cartes prépayées Battle.net chez Micromania.