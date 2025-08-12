PS5 : un bundle avec un gros jeu de sport a leaké

Sony cumule les packs avec une PS5 et un gros jeu





Sony continue de proposer des bundles qui regroupent une PlayStation 5 et un jeu récent. Les joueurs ont déjà pu craquer pour le pack avec Call of Duty: Black Ops 6 qui a récemment eu droit à une grosse promotion, des bundles seront proposés au lancement de Ghost of Yōtei en octobre prochain, mais visiblement, Sony a encore un pack PS5 + Jeu dans ses cartons.

Bientôt un bundle PS5 + NBA 2K26 ?





Selon les informations de billbil-kun (Dealabs), Sony lancerait un bundle avec une PlayStation Slim Édition Standard et NBA 2K26. La console serait celle avec un lecteur de disques, mais le jeu de sport de 2K Games prendrait la forme d'un code de téléchargement. billbil-kun ne peut confirmer si des bonus numériques (objets cosmétiques, monnaie in-game) seront inclus.

Combien coûtera le pack PS5 + NBA 2K26 ?





L'existence de ce bundle n'est pas très étonnante, Sony avait déjà proposé un pack avec une PS5 + NBA 2K25 l'année dernière, mais exclusivement en Amérique du Nord (des revendeurs français ont proposé ce pack, mais sans le packaging officiel). Selon billbil-kun, l'Europe ne serait cette fois pas boudée et le bundle PS5 + NBA 2K26 serait vendu 499,99 € en France et 479,99 £ au Royaume-Uni. Un tarif vraiment avantageux, c'est le prix d'une PS5 seule en promotion ! La date de sortie serait fixée au 5 septembre 2025, soit le même jour que NBA 2K26.

Pour l'instant, ces informations sont à prendre avec des pincettes. Sony n'a pas encore officialisé ce pack, mais billbil-kun vise souvent juste. Si vous avez déjà une PS5, NBA 2K26 est disponible en précommande à 53,99 € chez Leclerc.