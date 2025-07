Ce gros jeu de survie free-to-play annoncé sur PS5 et Xbox Series XS

Un gros jeu de survie chinois qui cartonne sur PC et mobiles





Il y a un an, Starry Studio et NetEase lançaient Once Human, un jeu de survie et de tir multijoueur free-to-play, nous plongeant dans un monde ouvert post-apocalyptique. Un titre très apprécié des joueurs, il a des évaluations « plutôt positives » sur Steam et une communauté plutôt active, réunissant plus de 30 000 joueurs en simultané chaque jour, selon SteamDB. Un portage sur iOS (App Store) et Android (Google Play Store) a vu le jour en avril dernier, mais les développeurs veulent toucher un nouveau public.

Once Human annoncé sur consoles, ça sort quand ?





Starry Studio vient en effet d'annoncer des versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S de Once Human. Vous pouvez déjà ajouter le jeu à votre liste de souhaits sur le PS Store ou le Xbox Store, mais il faudra être patient avant de mettre les mains dessus : Once Human sortira en 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S. Les développeurs précisent qu'il sera possible de retrouver son compte sur consoles de salon et « à l'avenir », le contenu sera le même que sur les autres plateformes.

Une grosse mise à jour 2.0 lancée sur PC et mobiles, quoi de neuf ?





Sur PC, les joueurs peuvent désormais découvrir la version 2.0 de Once Human, dénommée Dreamveil. Elle introduit un nouveau scénario PvE, un serveur de test public pour le système de classes, l'évènement Dreamland Fantasia et corriger de nombreux petits bugs. L'intégralité du changelog est à retrouver en anglais sur le site officiel de Once Human.

