Atomfall : de gros chiffres dévoilés pour le jeu de survie en Angleterre

Il y a près de trois semaines, Rebellion sortait Atomfall, un jeu de tir et de survie dans la campagne anglaise, prenant place après un accident nucléaire. Un titre qui sent bon le Fallout et le S.T.A.L.K.E.R., il avait attiré plus d'un million de joueurs lors de la semaine de lancement sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

Le studio anglais refait le point et annonce qu'Atomfall compte désormais plus de deux millions de joueurs. Il ne s'agit cependant pas de ventes réelles, le titre est inclus dans le PC/Xbox Game Pass depuis son lancement, mais le succès est quand même au rendez-vous. Les développeurs partagent une infographie avec quelques chiffres amusants, les joueurs ont trouvé 12,7 millions de trésors enfouis, tué 5,9 millions d'ennemis avec une batte de cricket, bu 500 000 tasses de thé et commandé 250 000 pintes de bière, déniché 3,6 millions de comics, mangé 14 millions de boîtes de viande et sont 420 000 à avoir succombé à des essaims de rats. Enfin, près de 60 % des joueurs ont sauvé le scientifique au tout début du jeu, mais presque 20 % ont décidé de le tuer, les autres l'ayant « juste » menacé.

