Lost Ark : des gros chiffres et des évènements en jeu pour le 1er anniversaire du MMORPG free-to-play

Déjà très populaire en Corée du Sud, le MMORPG free-to-play Lost Ark, développé par Smilegate RPG, a débarqué en Occident il y a maintenant un an. C'est Amazon Games qui se charge d'éditer le titre dans nos contrées, et il tient à célébrer ce premier anniversaire comme il se doit.

Amazon Games partage ainsi quelques gros chiffres concernant Lost Ark, à retrouver sur l'infographie ci-dessus. Les joueurs sont ainsi morts plus de 1,6 milliards de fois, ont collecté 30,6 millions d'Âmes insulaires et récupéré 734,6 millions de graines Mokoko. Sur Twitch aussi, le titre est populaire, avec plus de 313,2 millions d'heures de contenu visionnées.

Les développeurs soufflent cette première bougie avec des évènements in-game, dont une chasse aux cartes d'anniversaire dans Archésia, certaines étant cachées dans l'évènement d'équipe Sources chaudes. Deux nouveaux programmes de récompenses de connexion sont aussi lancés pour obtenir la monture Bulle boule à facettes, des Drops Twitch sont désormais activés jusqu'au 27 février pour débloquer les coffres de sélection Vêtements traditionnels et Bandeau du premier anniversaire, ainsi que 1 000 fragments d'améthyste.

Smilegate RPG dévoile enfin le contenu de la mise à jour de février 2023, évidemment centrée sur cet anniversaire, avec un nouveau continent à découvrir :

NOUVEAU CONTINENT : ROWEN

Embarquez pour de nouvelles aventures, rencontrez de nouveaux personnages et choisissez votre faction sur un nouveau continent, le Rowen.

Le Rowen est un continent situé à l’ouest de la Silensierra. On y trouve du sylmaël en grande quantité. Ces joyaux pourpres sont une ressource précieuse en Archésia. Suite à la disparition d’une ancienne civilisation, le Rowen a sombré dans l’oubli en Archésia. Mais quand des rumeurs se sont répandues au sujet de joyaux pourpres qu’on y trouverait à foison, de nombreuses factions ont rassemblé leurs forces pour s’y rendre.

Des tensions particulières persistent entre les factions et des nomades barbares attaquent celles et ceux qui osent fouler leurs terres. Sur ce territoire déchiré, qui atteindra son but, et qui y laissera sa peau ? Le territoire neutre d'Eliyabeck a perdu son équilibre et est désormais tiraillé entre deux factions adverses : les Preigelli et les Liebertane.

Les Preigelli sont unis par la croyance selon laquelle l’indulgence est à la source du chaos dans le Rowen, et des règles strictes seraient nécessaires sur ces terres. Ils se composent de mercenaires doués en mécanique. « L'ordre l’emporte sur le chaos, invariablement. »

Les Liebertane se sont rassemblés autour de la croyance selon laquelle l’excès de règles et limites strictes est à la source du chaos dans le Rowen. Ce groupe de pirates et de mages prône la liberté et la passion. « Notre règle est simple. Prenez tout ce que vous pouvez. »

À quoi ressemble l’avenir du Rowen ? Votre personnage devra avoir atteint le niveau d'objet 1445 pour se lancer dans la quête mondiale du Rowen. Une fois votre faction choisie après la quête mondiale « Cataclysme à Eliyabeck », vous entrerez dans un mode JcJ contre la faction adverse. Il existe 15 paliers de faction. Pour progresser, participez à des activités qui vous feront gagner de l’EXP de faction, comme tuer des membres de la faction ennemie ou prendre part aux quêtes en coopération qui ont lieu quotidiennement ou toutes les semaines. La guerre entre les Preigelli et les Liebertane débutera avec cette mise à jour, mais la compétition s’accentuera en mars, à la sortie du champ de bataille de Tulubik.

Les neuf premiers rangs de faction seront disponibles dans cette mise à jour. Les rangs restants (15 étant le maximum) se débloqueront en mars avec le champ de bataille de Tulubik.

CÉLÉBRATION DU PREMIER ANNIVERSAIRE

ÉVÉNEMENT ANNIVERSAIRE

Pour fêter l’anniversaire de Lost Ark et pour remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints et se sont aventurées en Archésia ces 12 derniers mois, la mise à jour de février comprendra un événement spécial avec plein de récompenses épiques. Nous avons dispersé des cartes d'anniversaire partout en Archésia. Pour récupérer vos cadeaux d’anniversaire, vous devrez les rassembler et les amener à l'échangeur Bursery. Il y a trois cartes à échanger contre des récompenses hebdomadaires et différentes selon les niveaux des personnages, notamment des apparences, des matériaux d'affinage ou encore des paquets de cartes, entre autres !

Carte « Happy » : raids des gardiens et donjons du chaos

Carte « Birthday » : donjons des abysses, raids abyssaux et raids de légion

Carte « Lost Ark » : nouvel événement de la source chaude

Vous pouvez aussi échanger vos cartes en double pour obtenir toute la collection auprès du marchand.

ÉVÉNEMENT DE LA SOURCE CHAUDE

L'événement de la source chaude comprend un jeu quotidien permettant de gagner des cartes Lost Ark pour l’événement anniversaire. Interagissez avec le PNJ responsable des sources chaudes dans n’importe quelle grande ville pour accéder au nouvel événement via la quête « [Événement] Lancement de la fête de remerciement de la source chaude ». Quand vous aurez terminé cette quête, la source chaude fumante sera le théâtre d’une compétition toutes les heures paires (midi, 14 h, etc.).

Deux équipes s'y affronteront, armées de marteaux à canards, pour récupérer tous les canards en plastique. Pour gagner le bonus « jouet canard », brisez le bouclier canard de l’autre équipe avec votre marteau. Conservez ce bonus jusqu'à la ligne d'arrivée de votre équipe pour marquer des points. Protégez vos alliés détenteurs du bonus jouet canard, ou mettez fin à ce bonus pour l’équipe adverse afin de l’empêcher de marquer des points. Même si vous êtes à la traîne, n’abandonnez pas ! Vous pouvez détruire le panier à canards de l’autre équipe (où ils rangent leurs canards) et gagner beaucoup de points. Mais n’oubliez pas non plus d’empêcher vos adversaires de détruire le vôtre !

Vous pouvez tenter votre chance une fois par expédition et par jour. Bonne chance à vous et à vos canards en plastique !

RÉCOMPENSES DE CONNEXION

Nous célébrerons aussi l’anniversaire de Lost Ark avec des récompenses de connexion doublées. Il y aura deux chaînes de récompenses de connexion mensuelles comprenant de nombreux cadeaux d'anniversaire comme la monture Bulle boule à facettes !

Par ailleurs, un événement spécial Happy Hour sera organisé du 8 au 21 février et permettra de récupérer six récompenses. Passez nous voir pour célébrer l'anniversaire du jeu et recevoir des objets spéciaux : nourriture, phéons, paquets de cartes et bien plus encore !

Toutes les personnes qui se connectent avant le 10 mars 2023 recevront également le titre anniversaire « Yearling » !

STRUCTURE DE FORTERESSE SPÉCIALE

Les joueurs et joueuses qui se sont connectés quotidiennement à Lost Ark cette année recevront un prix supplémentaire : une structure de forteresse « trophée » pour célébrer l’année écoulée depuis le lancement et leurs aventures en Archésia ! Désormais, toutes les personnes qui se connectent 365 jours de suite recevront ce trophée spécial.

Pour l’année écoulée, trois jours ne seront pas pris en compte dans ce décompte pour cause d’opération de maintenance plus longue que prévu : le 11/02/22, le 07/09/22 et le 28/09/22.

MISES À JOUR GÉNÉRALES

Ajout de la boutique d'échange Gemme chanceuse, une boutique d’or événementielle où il est possible d'échanger de l’or contre des récompenses intéressantes, comme des matériaux d'affinage, des gravures légendaires, des paquets de cartes et bien plus encore ! Certaines récompenses comprendront un « Symbole Crapaud » à échanger contre d'autres objets chez le marchand.

Ajout de deux nouvelles chaînes de récompenses de connexion quotidiennes.

Dans le cadre des mesures que nous prenons actuellement afin d'éviter les bots, une des trois tâches hebdomadaires d'Una axée sur les donjons du chaos a été retirée.Le 8 février, une nouvelle note sur les mesures préventives anti-bots de cette mise à jour sera publiée sur notre forum officiel.

Fin de l'événement Île des Fêtes. L'événement The Witcher x Lost Ark se poursuit jusqu’au 22 février 2023.

Diminution de la difficulté du raid de gardien - Caliligos :

Désactivation de l’utilisation continue des compétences puissantes/dangereuses, et légère augmentation de leur temps de recharge.



Désactivation de l’utilisation continue des compétences de déplacement.



Mise à jour de Caliligos pour empêcher les compétences de tir continues en avançant et pendant l’intimidation.



Mise à jour des temps de recharge de la contre-attaque. Précédemment, les contre-attaques causées par la mécanique n'affectaient pas le temps de recharge des autres contre-attaques.



Dans les schémas de phase 3, le temps de contre-attaque a été augmenté pour correspondre au temps de contre-attaque de phase 2.



Réduction de la portée d'attaque de la compétence pour toucher en bondissant vers la cible.



Si la mécanique Point faible est détruite avec succès, « Jade de dragon-foudre » et « Jade de dragon-foudre supérieur » ne sont plus créés quand « Jade de dragon-foudre blanc » apparaît.



La pénalité de cumul de six pouvoirs du dragon-foudre a été supprimée. Six cumuls ou plus ont maintenant le même effet que cinq cumuls.



En cas de détonation de foudre, plutôt que plusieurs explosions se chevauchant et chacune infligeant des dégâts, une seule instance de dégâts se produit désormais.



Augmentation du délai total de compétence de l'attaque Underlying Strike pour éviter une reprise trop rapide.



Diminution de la vitesse d'attaque de la compétence d'attaque par défaut Frappe descendante.



Augmentation du temps de recharge de la compétence Frappe descendante après changement de direction.



Ajout de la monture Cheval blanc de Zagoras, qui peut être obtenue en échange du « Vestige de civilisation ancienne » acquis via le « lot d’artisanat » dans le Gisement de platine.

MISES À JOUR DE LA BOUTIQUE

Pour ne pas manquer les nouveaux lots et objets cosmétiques proposés dans la boutique, appuyez sur la touche F4 dans le jeu. Vous trouverez une présentation des nouveaux objets cosmétiques ci-dessous.

OBJETS COSMÉTIQUES DE L’AVENTURIÈRE ASSASSIN

OBJETS COSMÉTIQUES DE L’AVENTURIER OU AVENTURIÈRE TIREUR/TIREUSE D'ÉLITE

OBJETS COSMÉTIQUES DE L’AVENTURIÈRE MAGE

OBJETS COSMÉTIQUES DE L'AVENTURIER OU AVENTURIÈRE MARTIALISTE

OBJETS COSMÉTIQUES DE L’AVENTURIER GUERRIER

MONTURES BULLE

PAPIER PEINT STADE-T

CORRECTIONS DE BUGS NOTABLES

Correction de l’indisponibilité de « Glyphe de navigation : Vigueur du Lion d'or » dans la boutique d'échange de fragments d'améthyste.

Correction du fait qu'une quête de l'événement The Witcher x Lost Ark fasse référence à une chanson qui n’est pas actuellement disponible.

Correction du fait que quand Aura cristalline n'était pas active, le bouton « Activer » dans l’onglet Réserve de familiers ne fonctionnait pas si on l’actionnait en interagissant avec un PNJ de la réserve.

Correction du fait que la musique de l’écran de sélection de personnage pouvait s'arrêter après quelques secondes.

Correction du fait que certaines compétences ne fonctionnaient pas dans Trixion selon les réglages du triport.

Correction du fait que la quantité soignée n'apparaissait pas dans la description de la potion de PV élémentaire splendide.

Correction du fait que le lancement et le ciblage ne fonctionnaient pas comme prévu lors de l'utilisation des objets de combat ou de quête avec le contrôle directionnel de type 2.

Correction du fait que la lumière sur les cheveux du sorceleur ne paraissait pas naturelle.

Correction d'un problème qui provoquait une « erreur inconnue » lorsque vous tentiez de placer un objet limité dans l'onglet « Expédition » du menu de la réserve d'apparences.

C’est tout pour la mise à jour anniversaire, mais ne vous éloignez pas trop, car nous vous réservons encore un drop Twitch exclusif et d'autres célébrations pour la communauté dans les semaines à venir ! En attendant, rendez-vous en Archésia.