Lost Ark x The Witcher : la collaboration est lancée dans le MMORPG free-to-play, voici toutes les infos

Attendue depuis la fin d'année dernière, la collaboration entre Lost Ark et The Witcher est enfin disponible depuis aujourd'hui en Occident. Le MMORPG free-to-play de Smilegate RPG et Amazon Games accueille en effet du contenu tiré de la franchise de jeux de CD Projekt, avec une toute nouvelle île pour suivre des quêtes inédites.

Les développeurs de Lost Ark profitent de l'évènement pour publier une grosse mise à jour, évidemment centrée sur ce partenariat avec The Witcher, mais pas seulement. Voici tous les changements introduits aujourd'hui :

Les festivités d'une île magnifique ont été interrompues par un tourbillon troublant. Alors que vous tenterez d'élucider ce mystère, vous rencontrerez les personnages emblématiques de The Witcher sur une toute nouvelle île et dans de nouvelles quêtes d'évènement ! Au fur et à mesure que vous jouerez avec Geralt, Ciri, Jaskier, Yennefer et Triss à travers une série d'histoires et de quêtes quotidiennes, divers objets sur le thème de The Witcher seront disponibles comme récompenses. Les récompenses de la quête comprennent des potions de sorceleur, deux chansons de juke-box, un nouveau jeu de cartes avec cinq personnages de The Witcher, une structure de forteresse, des émoticônes et des stickers de selfie, et même un titre ! La collaboration et l'évènement Lost Ark x The Witcher débuteront avec la mise à jour, et se poursuivront jusqu'au 22 février. De nouvelles cicatrices pour vos personnages seront par ailleurs disponibles.

Déverrouillez la toute nouvelle île d'évènement en parlant avec l'enquêteur de la guilde dans les grandes villes. Pour participer à l'évènement, il faut avoir terminé la mission [Lever l'ancre !], une quête de l'histoire principale, qui débloque la possibilité de naviguer autour d'Archésia. Avec des quêtes principales et quêtes quotidiennes à accomplir, les joueurs peuvent utiliser le paquebot pour effectuer des voyages rapides vers l'île du Refuge du Loup Blanc.

MISES À JOUR DE LA GUILDE

AMÉLIORATIONS DU SYSTÈME DE GUILDE

Ajout d'un système permettant aux membres de la guilde d’effectuer des dépôts d’or en faveur de cette dernière. Les dépôts (soit le montant en or moins les frais) seront versés à la guilde et enregistrés dans l’historique de la guilde. Vous recevrez des contributions hebdomadaires proportionnelles à la somme déposée. Les contributions font l’objet d'une limite, qui se réinitialise après la distribution hebdomadaire. Elles sont par ailleurs gelées pendant trois jours et sont soumises au système de restriction d’échange de l’or.

Ajout de trois nouvelles options de recherche de guilde. Les effets de recherche ne s’appliquent qu’aux joueurs appartenant à la guilde. Ils ne seront pas appliqués si vous quittez la guilde :

Réduction du coût de réparation pour la guilde ;



Réduction du coût de taille des gemmes de capacité ;



Gain d'EXP d'artisanat supplémentaire.

Ajout de trois nouvelles compétences de guilde :

Reconnaissance de combat : tous les alliés du champ de bataille obtiennent la capacité à détecter les ennemis furtifs à 24 m ;



Fusée éclairante de combat : marquez tous les ennemis sur le champ de bataille ;



Affaiblissement de combat : tous les ennemis dans un rayon de 24 m du lanceur subissent des dégâts supplémentaires.

AMÉLIORATIONS APPORTÉES AUX MATCHS DE RAID, AU SIÈGE D'ÎLE ET AU SYSTÈME DE MERCENARIAT

Ajout de trois ennemis de match de raid de guilde de rang A : Proxima, Magmadon, et Kohinorr.

Ajout de sept nouveaux hauts faits de siège, avec des jouets à la clé :

Medeia : miroir d'Arcturus ;



Île aux Limons : reine des limons ;



Île du fort de la Mort : esprit malveillant maudit ;



Île aux Roseaux : coffre au trésor ;



Île aux Narunis : Naruni ;



Île d'Affreneige : boule de neige ;



Île de Rives d'or : chasseur de butin.

Les monstres suivants du siège de l’île aux Limons sont désormais « chanceux » : capitaines limons A-C, limon gardien, reine des limons, reine des limons divisée. Modification de l’équilibre des combats contre les monstres, afin de correspondre au type de monstre.

Vous pouvez gagner des points de rang JcJ en terminant la quête compétitive de l’île aux Limons. Vous obtiendrez 800 points si vous gagnez et 350 si vous perdez.

Une fois que vous avez franchi la ligne d’arrivée de l’île aux Narunis assiégée, vous ne pouvez plus occuper un couloir pendant la course.

Modification des conditions du défi du siège de l’île JcJ :

Les guildes ne peuvent plus défier une base de siège JcJ si un de leurs membres travaille en tant que mercenaire ;



Tout membre de guilde travaillant en tant que mercenaire sera désigné en tant que tel sur la liste lors du défi ;





Un message indiquant cette restriction a été ajouté aux conditions du défi de base de siège JcJ ;





Le mercenariat n’empêche en rien d’envoyer des défis à des bases de siège JcE.

Améliorations apportées à l’interface et à l’expérience utilisateur du système de mercenariat :

Si aucune guilde n’a défié la base JcJ, une interface de mercenaire individuel sera affichée ;



L’interface de recrutement des mercenaires ne sera affichée qu’après qu’une guilde aura lancé un défi à une base JcJ ;

La période de recrutement de mercenaires commencera 10 minutes avant le début du défi.

La note de mercenaire correspond désormais à la moyenne des personnages de l’expédition. Si vous n’avez pas de note de mercenaire, vous serez novice.

Ajout d'une limite de niveau d'objet pour le recrutement de mercenaires. Seuls les mercenaires ayant le niveau d'objet requis peuvent désormais postuler.

MODIFICATION DES CONDITIONS MINIMALES POUR OBTENIR DES RÉCOMPENSES DE RANG DE SIÈGE D’ÎLE JCJ

Il faut désormais avoir 1 000 points de classement (contre 1 400 auparavant) pour obtenir des récompenses de rang de siège d’île JcJ.

Vous pouvez obtenir des récompenses avec 1 000 points de classement dans les îles suivantes :

Medeia ;



Île aux Limons ;



Île du fort de la Mort.

AJOUT DE DEUX SIÈGES D’ÎLE JCJ

Île aux Roseaux (Rang A/Base JcJ) :

Capturez le coffre au trésor de l’autre équipe pour vous transformer en tooki ;



Apportez le trésor à votre base principale durant votre transformation en tooki pour gagner un point. Il vous faut trois points pour gagner ;



Les caractéristiques de combat, les cartes et les effets de gravure de votre personnage continuent de s’appliquer pendant votre transformation. La vitesse de déplacement est fixe.

Île de Rives d'or (Rang B/Base JcJ).

Devenez chasseur de butin et gagnez des points en éliminant des monstres ou des adversaires.

Tuez-les avec l’attaque de base.

Les mines et les grenades de détection n’infligent de dégâts qu’aux adversaires.

Les combats du siège de l’île de Rives d’or seront modifiés en conséquence.

AMÉLIORATION DES SYSTÈMES DE QUÊTE/DE TÂCHES D'UNA

Si une quête principale ou mondiale vous invite à vous rendre dans une strate particulière d'une carte à multiples niveaux, le symbole de quête s’affiche sur la carte du monde, sur la mini-carte et sur la mini-carte superposée.

Il est désormais plus facile de vérifier quelles quêtes sont en cours pour les autres personnages de l’expédition dans le journal de quêtes.

Les messages de confirmation apparaissant lorsque vous abandonnez une quête sont désormais plus clairs.

Le dernier filtre utilisé est désormais le filtre appliqué lorsque vous consultez les quêtes quotidiennes et hebdomadaires dans les tâches d'Una.

Ajout d'un nouveau haut fait aux tâches d'Una : Réputation à la Punika. Obtenez la réputation maximale dans « Lumière du soleil blanche, vagues bleues, brise rose » pour décrocher le haut fait « Une voile blanche et du vent pour partir n'importe où ».Si vous avez déjà obtenu la réputation maximale, vous obtiendrez ce haut fait en vous connectant au jeu.

Le PNJ marchand de la tâche d'Una quotidienne « L'histoire qui coule dans la Luganic » change désormais d’emplacement toutes les 24 heures plutôt que toutes les 6 heures.

Les conditions permettant d'obtenir des récompenses de quête en coopération sur les îles suivantes ont été modifiées :

Île de la Liberté ;



Atlas ;



Peyto ;



Île d'Aiwana ;



Île du Vent azur ;



Marché d'Ombrelune.

L'horaire de l’alarme du guide de quête en coopération a été modifié pour les îles suivantes :

Atropos ;



Fermata, le berceau de la mer.

GÉNÉRAL

Modifications apportées aux récompenses :

Chemin du pouvoir : la besace de sélection de recette de gravure légendaire ne peut désormais plus être échangée ;



Île du Chagrin : les recettes de gravures légendaires ne peuvent désormais plus être échangées. Les pierres de bond honorables ne peuvent désormais plus être échangées, et leur quantité par expédition est passée de 50 à 80.

Modification des conditions relatives aux phéons :

L’équipement et les amulettes des paliers 1 et 2, et les gemmes de capacité de palier 2 ne nécessitent plus de phéons ;



Les accessoires de palier 3 ne nécessitent plus autant de phéons :



Les accessoires rares en nécessitent 1 au lieu de 5 ;





Les accessoires épiques en nécessitent 5 au lieu de 9 ;





Les accessoires légendaires en nécessitent 9 au lieu de 15 ;





Les accessoires reliques en nécessitent 15 au lieu de 25.

Il y a désormais 60 récompenses de collection de chefs-d'œuvre :

54 : ouvrages de Menelik ;



56 : potion d'augmentation de caractéristique ;



58 : rune légendaire « Mur de fer » ;



60 : Invitation de Vediche.

Ajout d'un nouveau suivi des récompenses quotidiennes de connexion.

La croissance express d'évènement et l’évènement express prendront fin au début de l'opération de maintenance.

Modification du système de CAPTCHA, dans le but d’améliorer les mesures préventives contre les bots.

Ajout de l’option « Modifier l'ordre du groupe » dans le menu des amis. Vous pouvez désormais personnaliser davantage vos groupes d’amis.

Modification des emotes « Umarka », « Lailai », « Danse de la vague », « Danse de l'étoile », et « Balancement », afin qu’elles correspondent mieux à leurs animations.

La touche [K] permet désormais d'ouvrir et fermer le menu des Réglages de personnage du terrain d'entraînement de Trixion.

Ajout de textes expliquant comment obtenir les structures disponibles grâce aux récompenses du Journal d'aventures dans les infobulles correspondantes.

Si vous appuyez sur les flèches droite et gauche affichées lorsque vous ouvrez un aperçu d’un coffre renfermant plusieurs instruments sur le marché, vous ferez désormais défiler les instruments. Auparavant, la nouvelle sélection ne s’affichait pas tant qu'une nouvelle chanson n’était pas lancée dans la fenêtre de l’aperçu.

Des chansons de fond d’écran ont été ajoutées au juke-box de la forteresse.

Ajout des stickers de selfie « Euro » et « Dollar ».

Ajout du lancement instantané des compétences. Lorsque cette fonctionnalité est activée, vous pouvez utiliser des raccourcis de compétences sans désigner de zone cible. La compétence sera lancée à l’emplacement du curseur de la souris. Vous pouvez l’activer dans les réglages de combat, dans les paramètres, et elle peut également servir pour les compétences d’éveil, ainsi que pour les objets de combat.

Vous pouvez désormais activer instantanément la focalisation visuelle pour les compétences d’éveil à l’aide d'une macro dans la discussion.

Améliorations apportées à l’échange de matériaux :

Le nombre d’objets affichés sur chaque écran est passé de 5 à 12 ;



L'interface de l’échange de matériaux affiche désormais les objets sur une seule ligne ;



Vous pouvez faire défiler la liste d’objets avec votre souris ;



Les icônes d’objet et de coût sont de tailles différentes, afin de distinguer plus facilement quel objet vous achetez ;



Vous pouvez désormais afficher tous les objets, les objets correspondant à votre palier ou ceux correspondant à votre niveau d'objet ;



Ajout de l'option « Afficher les objets de votre niveau d'objet » ;



Ajout de l’option « Afficher seulement les objets restants » ;



Ajout de l'option « Acheter avec des objets liés seulement » ;



Ajout de l'option « Exclure les objets qui ne répondent pas aux conditions » ;



Les potions d’EXP de combat seront automatiquement cachées pour les personnages ayant le niveau de combat 60.

Ajout de 4 structures de monture de forteresse.

Ajout d’une nouvelle fonctionnalité relative aux gravures favorites :

Les gravures favorites sont désormais l’option de notification de gravure ;



Cliquez sur l'icône de notification de gravure sur l’interface des effets de gravure (Alt+I) pour activer les notifications ;



Les éléments d’équipement contenant une gravure avec notification seront accompagnés d'une icône ;



Vous pouvez activer jusqu’à 40 notifications ;



Les gravures favorites seront automatiquement accompagnées de notifications ;



Les gravures accompagnées de notifications seront indiquées par un marqueur à l’hôtel des ventes, y compris avec les options de recherche avancées.

MISES À JOUR DE LA BOUTIQUE

Équipez-vous comme Geralt et Ciri avec les nouveaux cosmétiques sur le thème de The Witcher, que vous trouverez dans la boutique dans le jeu. Du fond d'écran et de la chanson de juke-box aux apparences d'arme, en passant par des tenues complètes et des coupes de cheveux, les monstres d'Archésia vont trembler de terreur. D’autres nouveaux lots, apparences, familiers et montures arriveront également avec la mise à jour. Découvrez-les ci-dessous !

APPARENCES LOST ART X THE WITCHER

PAPIER PEINT : KAER MORHEN

APPARENCES VŒU DU NOUVEL AN

FAMILIER VEAU

MONTURE TIGRE

CORRECTIONS DE BUGS NOTABLES

Correction d'un problème qui faisait que divers effets sonores manquaient dans le contenu téléchargeable des voix coréennes.

Correction d'un problème qui faisait que les effets sonores étaient joués deux fois lors de l'ouverture de l'interface utilisateur du donjon intégré.

Correction d’un problème qui empêchait la bulle de texte de la discussion d’apparaître lorsqu’elle incluait un lien vers un objet situé dans la réserve de matériaux de l’inventaire.

Correction d’un problème qui faisait que le loup bleu sauvage n’était pas retiré de l’inventaire lors de son utilisation si vous en possédiez déjà un.

Correction d'un problème qui empêchait la compétence « Épine perforante » de la démoniste de viser l’ennemi le plus proche lorsque vous utilisiez une manette pendant que le tripode « Épines massives » était activé.

Correction d'un problème rare qui figeait certains PNJ pendant la quête « Que le festival commence ! ».

Correction d'un problème qui figeait momentanément la minuterie du quiz de la forteresse à l’écran si elle redémarrait immédiatement après la fin d'un quiz.

Correction d’un problème qui empêchait l’actualisation attendue du nombre de points de compétence lorsque vous réinitialisiez l’attribution des points de compétence dans le livre de coordination.

Correction d'un problème qui faisait que les boutons « Entrer » et « Recherche de partie » n’étaient pas grisés dans le menu du donjon intégré si vous l'ouvriez pendant que vous interagissiez avec du mobilier dans une forteresse.

Correction d'un problème qui faisait clignoter l’onglet « Détails » du menu « Profil » si vous l'ouvriez pendant que l’on vous attaquait.

Correction d'un problème qui provoquait une « erreur inconnue » lorsque vous interagissiez avec une monture pendant une transformation dans la forteresse.

Correction d’un problème qui empêchait la barre de recherche de fonctionner correctement dans le menu des titres lorsque vous jouiez en français ou en espagnol.

Correction d'un problème qui faisait que certains amis étaient affichés hors ligne depuis 57 ans.

Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de terminer la quête « Tragon, le prédateur de l'océan » si un personnage avec la quête active était supprimé.

Voilà qui conclut la liste du contenu de la mise à jour « Lost Ark x The Witcher ». Guettez l’arrivée du drop Twitch exclusif ! En attendant, rendez-vous en Archésia.