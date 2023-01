Lost Ark x The Witcher : dates, bande-annonce, images et détails pour la collaboration avec le Sorceleur

En fin d'année dernière, les joueurs coréens de Lost Ark ont pu découvrir un évènement in-game en collaboration avec CD Projekt rajoutant du contenu de la saga The Witcher. Rapidement, Amazon Games, qui édite le jeu en Occident, a annoncé que cet évènement arriverait aussi chez nous, et nous avons désormais tous les détails.

L'évènement Lost Ark x The Witcher se déroulera ainsi du 18 janvier au 22 février 2023 dans le MMORPG de Smilegate RPG. Les joueurs retrouverons Geralt, Ciri, Jaskier, Yennefer et Triss au travers de plusieurs quêtes d'histoire et quotidiennes, avec de nombreux éléments cosmétiques à débloquer, dont des potions de Sorceleur, des chansons pour le juke-box, un nouveau jeu de cartes avec les personnages de The Witcher, une structure de forteresse, des émoticônes, des stickers pour les selfies ou encore un titre.

Une île inédite fera son apparition dans Lost Ark, suite à un dialogue avec un enquêteur de la guilde dans toutes les grandes villes du jeu. Attention cependant, les joueurs devront avoir terminé la mission Lever l'ancre ! avant de se lancer dans ce contenu, rassurez-vous, c'est simplement le tutoriel. En plus de tout cela, les joueurs pourront retrouver des objets cosmétiques dans la boutique, que ce soit des fonds d'écran, des apparences d'armes ou des tenues complètes et coupes de cheveux, mais il sera aussi possible d'obtenir des apparences Mokoko via les Drops Twitch, qui seront disponibles dès le lancement de l'évènement.

En attendant de découvrir tout le contenu de The Witcher dans Lost Ark, vous pouvez retrouver une bande-annonce ci-dessus ainsi que des images sur la seconde page. Le MMORPG est pour rappel free-to-play, mais vous pouvez retrouver des packs de démarrage sur Amazon.

Lire aussi : Lost Ark : la feuille de route de 2023 dévoilée et détaillée