Lost Ark : la feuille de route de 2023 dévoilée et détaillée

Sorti en Occident en début d'année grâce à Amazon Games, Lost Ark accueille régulièrement du contenu saisonnier rajoutant des classes de personnages, raids ou autres éléments cosmétiques. Pas question pour Smilegate RPG de s'arrêter en si bon chemin, son jeu de rôle en ligne massivement multijoueur et free-to-play aura aussi droit à du contenu en 2023.

Les développeurs viennent de dévoiler la feuille de route des futures mises à jour pour Lost Ark l'année prochaine, avec notamment la très attendue collaboration avec The Witcher. De belles choses attendent les joueurs, et cette première feuille de route ne concerne que le début de l'année 2023.

Héros d'Archésia,

La mise à jour de décembre intitulée « Dévastez les halls » a récemment apporté des tonnes de nouveaux contenus en Archésia, comme la classe avancée de l’invocatrice, le raid de légion de Brelshaza (normal) et de nouveaux évènements festifs. Mais nous savons que les joueurs sont impatients de savoir ce qui va arriver début 2023. Les contenus et mises à jour présentés ci-dessous ne sont que quelques-uns des principaux éléments que les joueurs attendent avec impatience. Ce n'est pas une liste exhaustive de tous les changements qui arriveront en Archésia au cours des prochains mois. Consultez régulièrement notre site web, nos réseaux sociaux et les notes de mise à jour pour obtenir la liste complète des nouveaux contenus, objets cosmétiques, équilibrages, évènements, correctifs de bugs et bien plus encore, inclus dans nos grandes mises à jour mensuelles.

JANVIER

ÉVÈNEMENT THE WITCHER

Les festivités d'une île magnifique ont été interrompues par un tourbillon troublant. Élucidez ces mystères pour rencontrer des personnages emblématiques de The Witcher sur une toute nouvelle île et lors de quêtes d'évènement inédites ! De nouveaux objets cosmétiques sur le thème de The Witcher seront disponibles dans la boutique, et de nouvelles cicatrices pour personnaliser vos personnages, des cartes, des structures de forteresse, des émojis et bien plus encore attendent les aventuriers qui participeront à l'évènement.

AMÉLIORATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL

L'évènement Lost Ark x The Witcher s'accompagnera d’une mise à jour se concentrant sur les améliorations d’ordre général, notamment celles relatives aux systèmes de guilde, au JcJ (guildes) ou encore aux tâches d'Una, entre autres.

FÉVRIER

CÉLÉBRATION D'ANNIVERSAIRE

En février, cela fera un an que Lost Ark sera sorti en Occident ! Pour fêter cela, nous prévoyons quelques évènements spéciaux.

CONTINENT DU ROWEN

Le Rowen est un continent situé à l’est de la Silensierra. On y trouve du sylmaël en grande quantité. Ces joyaux pourpres sont une ressource précieuse en Archésia. Suite à la disparition d’une ancienne civilisation, le Rowen a sombré dans l’oubli en Archésia. Mais quand des rumeurs se sont répandues au sujet de joyaux pourpres qu’on y trouverait à foison, de nombreuses factions ont rassemblé leurs forces pour s’y rendre.

Votre personnage devra avoir atteint le niveau d'objet 1445 pour se lancer dans la quête mondiale du Rowen. Des tensions particulières persistent entre les factions et des nomades barbares attaquent celles et ceux qui osent fouler leurs terres. Sur ce territoire déchiré, qui atteindra son but, et qui y laissera sa peau ? À quoi ressemble l’avenir du Rowen ? À la fin des quêtes mondiales du Rowen, une faction peut être désignée pour participer au JcJ en monde ouvert. Le territoire neutre d'Eliyabeck a perdu son équilibre et est désormais tiraillé entre deux factions adverses : les Preigelli et les Liebertane.

Les Preigelli sont unis par la croyance selon laquelle l’indulgence est à la source du chaos dans le Rowen, et des règles strictes seraient nécessaires sur ces terres. Ils se composent de mercenaires doués en mécanique.« L'ordre l’emporte sur le chaos, invariablement. »

Les Libertane se sont rassemblés autour de la croyance selon laquelle l’excès de règles et limites strictes est à la source du chaos dans le Rowen. Ce groupe de pirates et de mages prône la liberté et la passion.« Notre règle est simple. Prenez tout ce que vous pouvez. »

Vous devez choisir votre camp dans la guerre pour le Rowen. Une fois votre faction choisie, vous entrerez dans un mode JcJ contre la faction adverse. Il existe 15 paliers de faction. Pour progresser, participez à des activités qui vous feront gagner de l’EXP de faction, comme tuer des membres de la faction ennemie ou prendre part aux quêtes en coopération qui ont lieu quotidiennement ou toutes les semaines. La guerre entre les Preigelli et les Liebertane débutera en février, mais la compétition s’accentuera en mars, à la sortie du champ de bataille de Tulubik.

MARS

CHAMP DE BATAILLE DE TULUBIK

Un nouveau type d'activité JcJ arrive : le RcR à 96 participant(e)s (48 contre 48) du champ de bataille de Tulubik. Avec des bases à prendre, des objectifs secondaires spéciaux et des dizaines d'autres joueurs et joueuses à combattre, la bataille de Tulubik ne manque pas d'action. Les matchs auront lieu à des horaires connus à l’avance. Il en existe deux types.

Match classique : 48 participant(e)s dans chaque camp.

Match amical : a lieu quand plus de 40 personnes attendent après l’horaire d’ouverture d'un match classique.

Pour participer à la bataille de Tulubik, il faut avoir atteint le rang de faction 5 et le niveau d'objet 1490. Toutes les personnes qui répondent à l’appel de leur faction peuvent gagner de l’EXP de faction.





MISES À JOUR GÉNÉRALES

Mars marquera aussi la prochaine grande mise à jour d'ordre général qui comprendra des modifications de l'équilibre, de nouveaux évènements et le troisième pass Arche ! Nous vous en dirons plus à l’approche de la sortie de cette version, alors restez à l'écoute.

AVRIL

CLASSE AVANCÉE DE L’ARTISTE

L'artiste est dotée d’une grande polyvalence grâce aux pouvoirs d’illusion qu’elle tire de son pinceau. Elle se spécialise dans le soutien de son équipe. À l'aide de son pinceau magique et de sa peinture fluide, l’artiste peut choisir d’attaquer ses ennemis directement, ou de peindre des bêtes sacrées pour les invoquer. Malgré sa puissance d'attaque plutôt faible, elle est un atout pour n'importe quelle équipe, car elle est capable de fournir un soutien solide à ses alliés et de les secourir grâce à son don pour l’illusion. L’identité de classe de l'artiste est Coucher de lune et Lever de soleil. Elle peut remplir la jauge d'harmonie en utilisant ses compétences sur les ennemis. Une fois la jauge pleine, elle peut créer jusqu’à trois orbes d'harmonie. Ces derniers permettent de lancer Coucher de lune et Lever de soleil. Coucher de lune renforce immédiatement divers membres du groupe grâce à la puissance du tracé et Lever de soleil crée une bille solaire avec la puissance de la peinture pour redonner ses PV au membre du groupe. L'artiste est la première représentante de toute une classe, les spécialistes, que vous reverrez en 2023.

Nous sommes au courant des discussions dans la communauté Lost Ark au sujet de la transposition de la classe de l’artiste dans la version occidentale du jeu, et nous souhaitons faire preuve de transparence envers les personnes qui attendent son arrivée avec impatience. Nous avons auparavant affirmé que certains contenus du jeu original pourraient être adaptés aux audiences occidentales. Même si notre objectif est de préserver l'authenticité du jeu d’origine, nous travaillons également avec Smilegate RPG sur des modifications de localisation visant à rendre le jeu plus accessible et plus représentatif pour nos joueurs occidentaux. La classe de l’artiste sera identique en matière de gameplay, mais ses apparences seront modifiées pour mieux correspondre aux normes occidentales. Nous ajouterons par exemple un short ou des collants sous les jupes (parfois courtes) de certaines apparences, ou ajusterons la longueur de certains vêtements. Nous nous efforcerons de conserver l’esprit original des apparences malgré ces modifications et d’offrir aux joueurs et joueuses tout un éventail d’options de personnalisation pour cette classe très polyvalente.

BRELSHAZA EN MODE DIFFICILE

La commandante de la Légion spectrale sera de retour dans une version plus difficile du raid de légion à huit joueurs. Qui dit plus difficile, dit plus gratifiant, et vous pourrez remporter des équipements et accessoires inédits de type « ancien ». Le mode difficile de Brelshaza nécessitera un niveau d'objet de 1540 pour les portails 1 et 2, de 1550 pour les portails 3 et 4, et de 1560 pour les portails 5 et 6.

RAID DE GARDIEN : HANUMATAN

Le gardien solaire Hanumatan est sacré, en Anich. Les martialistes anichéens ont reproduit les mouvements d'Hanumatan pour en faire un art martial. Puissante force de destruction dans la Grande Guerre qui a eu lieu il y a 500 ans, Hanumatan, sentant le chaos imminent en Archésia, est sorti de son long sommeil. Ayant observé le monde de son regard détaché, il en est arrivé à la conclusion que les humains étaient l’ennemi qui mettait en danger Archésia. Il faut arrêter Hanumatan avant que sa colère froide et implacable ne détruise toute forme de vie en Archésia. Pour affronter Hanumatan dans ce raid de gardien, vous devrez avoir atteint le niveau d’objet 1540. À l’instar de Brelshaza en mode difficile, les groupes victorieux pourront remporter des accessoires anciens.

LA SUITE

Nous avons hâte de vous voir découvrir les évènements inédits, explorer les nouvelles zones d’Archésia, combattre dans les nouveaux modes de jeu JcJ et vous préparer à affronter Brelshaza en mode difficile. En attendant, consultez régulièrement notre site web, nos réseaux sociaux et les notes de mise à jour pour obtenir la liste complète des nouveaux contenus, des mises à jour de la boutique, des évènements, des correctifs de bugs et bien plus encore dans les mois à venir. Passez de joyeuses fêtes, et à bientôt sur l'île des Fêtes en Archésia !