Lost Ark : la mise à jour de juin 2023 avec le continent d'Elgacia lancée en vidéo

Amazon Games et Smilegate viennent de lancer aujourd'hui la nouvelle mise à jour mensuelle de Lost Ark, leur MMORPG free-to-play sur PC. Ce mois-ci, les joueurs peuvent découvrir une nouvelle histoire cinématique, un nouveau donjon des abysses de fin de jeu, une nouvelle collection de cosmétiques estivaux et surtout le tout nouveau continent d'Elgacia.

Sans plus attendre, voici ce que rajoute la mise à jour de juin 2023 dans Lost Ark :

EN VEDETTE : ELGACIA





NOUVEAU CONTINENT : ELGACIA

L’invasion démoniaque a débuté au Bern-Sud et la puissance des commandants de légion ne cesse d’augmenter avec l’ouverture de Portes du chaos partout dans le monde. La résurrection de Kazéros étant imminente du fait de la faille dimensionnelle, les portes de l’Elgacia sont sur le point de s’ouvrir. Kadan et Nineveh vous mèneront à cette terre lazenith. Qu’arrivera-t-il dans l’ultime paradis construit par Regulus ? Sur le continent de l’Elgacia, explorez Éréonnor, la Ville des lumières érigée en l’honneur des dieux, le jardin béni d'Hestera, ainsi que le mont Phylantos sacré pour découvrir les secrets des lazeniths.

Le continent de l’Elgacia inclut aussi :

Un nouveau boss de terrain, Israfel, avec un niveau d'objet recommandé de 1540+ ;

Journal d'aventures de l’Elgacia, qui inclut un nouvel emote, « Cadeau », une nouvelle chanson, « Chant des lazeniths », et une potion de sagesse ;

Marchand ambulant ;

Quêtes et PNJ d'affinité ;

Nouveaux objets de collection ;

Titres, exploits, cartes et ensembles de cartes ;

Chansons de jukebox de l’Elgacia ;

Transfert de connaissances de l’Elgacia.

Parlez à Rahel, le chevalier solaire, un PNJ dans le Château-Bern pour recevoir la quête « Paradis des Sans-rêve » et commencer à explorer l'Elgacia. La quête « Paradis des Sans-rêve » requiert d’atteindre le niveau d'objet 1460 et de terminer la quête La Porte du paradis s'ouvre. Pour voyager à Éréonnor, jouez le Chant des cieux une fois déverrouillé, tout en étant en Archésia. Pour voyager jusqu'au village des Nias, utilisez le pilier de lumière situé près d’Albion à Éréonnor en Elgacia.

KAYANGE, DONJON DES ABYSSES DU SANCTUAIRE DE LA LUMIÈRE





Donjon des abysses accessible après avoir terminé l’histoire de l'Elgacia : affrontez les gardiens de la lumière dans le Berceau de lumière éternel. Accessible avec une quête mondiale, « Cassage de cage », après avoir terminé l’histoire de l’Elgacia. L’histoire n’est pas la seule expérience épique qui vous attend en Elgacia. Kayange, le sanctuaire de la lumière, arrive également : un donjon des abysses à 4 joueurs, que vous pourrez atteindre lorsque vous aurez terminé l’histoire de l’Elgacia. Le donjon des abysses de Kayange compte deux modes, Neutre et Difficile, et dispose de 4 portes pour sauvegarder votre progression.

Pour accéder au mode Neutre, vous devrez avoir atteint le niveau d'objet 1540.

Pour accéder au mode Difficile, vous devrez avoir atteint le niveau d'objet 1580.

Plus la difficulté est élevée, plus les récompenses seront intéressantes, comme Empyrée des Contemplations qui confère la capacité d’améliorer les bonus de l’ensemble d'équipement de raid de légion ancien au niveau 3. Après avoir terminé les portails 2 et 4 du Berceau de lumière éternel en mode Difficile, les joueurs ont une chance d'obtenir deux montures spéciales : Ailes du silence et Ailes interdites. Un nouveau PNJ Miroir reflétant la lumière a été ajouté pour les joueurs, afin d’échanger l’Épreuve de la lumière (une récompense d'achèvement de Kayange) contre diverses récompenses comme des gemmes, des pierres du chaos et bien plus encore. Des matériaux sont une autre récompense clé améliorant les gemmes de capacité à ancien. Plus d'informations sur ce nouveau système peuvent être trouvées dans les « Mises à jour générales ».

ÉVÈNEMENT DE RAID BALTHOR





Balthor a bu trop de bière et est maintenant complètement saoul. Calmez-le pour obtenir des récompenses spéciales dans un nouvel événement ! Recevez une quête d’événement du Patron de la légendaire taverne secrète située dans chaque ville majeure. Progressez dans les quêtes pour déverrouiller un ticket pour l’événement de raid Balthor, qui peut être terminé une fois par jour à la taverne du Grand château. Transformez-vous en bière et collaborez avec d'autres joueurs pour calmer Balthor. Le raid commence tous les jours aux heures de serveur suivantes :

11h00 ;

14h00 ;

17h00 ;

20h00 ;

23h00 ;

1h00 ;

3h00.

Participez pour gagner des jetons d’événement qui peuvent être dépensés pour diverses récompenses spéciales, telles que les nouveaux paquets de cartes légendaires (trouvez plus d'informations dans les mises à jour générales) phéons, cosmétiques, matériaux d'affinage et bien plus encore ! Les jetons d’événement peuvent être gagnés une fois par jour dans l’événement, ou en terminant les donjons du chaos ou les raids des gardiens.

MISES À JOUR GÉNÉRALES

TOUR DE LA DESTINÉE PARTIE II





Les 25 étages finaux de la Tour de la destinée (26 à 50) sont ouverts. Avec des récompenses spéciales de premier achèvement, telles qu' un nouvel objet de collection chef-d'œuvre, une potion de compétence supérieure, des matériaux d'affinage et bien plus encore, la Tour de la destinée contient de nombreuses récompenses pour ceux qui parviendront à relever ses défis. Les personnages suivants de l’expédition d'un joueur peuvent obtenir des récompenses supplémentaires d'achèvement. Conditions de niveau d'objet :

Étages 26 - 30 : 1540+ ;

Étages 31 - 35 : 1550+ ;

Étages 36 - 40 : 1560+ ;

Étages 41 - 45 : 1570+ ;

Étages 46 - 50 : 1580+.

BONUS MOKOKO

La limite de bonus mokoko a été étendue (de 1445), elle se termine maintenant à 1475.

Au-dessous de 1415 : Dégâts infligés aux PNJ +20 %, dégâts reçus des PNJ diminués de 40 %.



1415 - 1474 : Dégâts infligés aux PNJ 15 %, dégâts reçus des PNJ diminués de 30 %.

Le défi mokoko se prolongera également jusqu'à 1475.

AMÉLIORATIONS DE GEMME DE CAPACITÉ

Ajout d'un système qui permet aux joueurs d'améliorer les gemmes de capacité reliques jusqu'à ancien. L'amélioration des gemmes de capacité augmente la vitalité de l’effet de base et la vitalité du bonus de niveau de taille. L’effet de gravure ne change pas et reste le même après amélioration. Il y a 4 niveaux, et chaque niveau requiert un niveau d'objet de joueur et des matériaux d'amélioration différents pour être complété. Les matériaux pour une amélioration aux 4 niveaux peuvent être gagnés dans le donjon des abysses de Kayange. Néanmoins, les matériaux pour le quatrième niveau (Livre du jugement) peuvent seulement être obtenus dans Kayange en Difficile.

L'amélioration au niveau 1 requiert une Lance de la lumière et de l’or.

L'amélioration au niveau 2 requiert un Cristal de l'ordre et de l’or.

L'amélioration au niveau 3 requiert un Orbe étincelant et de l’or.

L'amélioration au niveau 4 (ancien) requiert un Livre du jugement et de l’or.

Les améliorations ont lieu avec le PNJ Taille de gemmes de capacité. Si toutes les conditions (niveau et matériaux) sont réunies, l’amélioration peut être poussée à une étape cible en ignorant les étapes intermédiaires. La quantité de matériaux requis est cumulative. Au PNJ Miroir reflétant la lumière, vous pouvez échanger des matériaux d’amélioration avec des matériaux de niveau supérieur. Les taux de conversion sont :

Lance de la lumière x9 se convertit en Cristal de l'ordre x1 ;

Cristal de l'ordre x7 se convertit en Orbe étincelant x1 ;

Orbe étincelant x5 se convertit en Livre du jugement x1.

MISES À JOUR GÉNÉRALES

De nouvelles versions des paquets de cartes ont été ajoutées, lesquelles incluent des paquets de cartes légendaires des abysses. Le paquet de cartes légendaires II permet une sélection entre les paquets légendaires d’origine ou les nouveaux paquets légendaires des abysses, qui incluent des cartes Commandant de la légion démoniaque. Les nouvelles cartes peuvent être obtenues grâce à des activités en jeu et dans la boutique dans le jeu.

La piste de récompense de connexion quotidienne a été mise à jour.

Le paramètre Synthèse vocale est désormais automatiquement activé lors de l'utilisation de la fonction d'accessibilité Narration d’entrée en jeu.

Augmentation des restrictions quotidiennes « Ajouter un objet » pour le Marché/l’Hôtel des ventes, de 20 à 40 objets.

La fonction Signaler un joueur a été intégrée à la liste du Livre d’or. Pour signaler, allez dans la liste « Statut d’écriture » du livre d’or et faites un clic droit sur le nom du personnage à signaler.

MISES À JOUR DE LA BOUTIQUE

Les paquets de cartes dans la boutique dans le jeu ont été mis à jour pour inclure les paquets de cartes légendaires des abysses. Prélassez-vous sous le soleil archésien (ou tuez des démons) dans la nouvelle collection cosmétique de maillots de bain de l’été. De nouveaux cosmétiques sont désormais disponibles, dont des maillots de bain, la monture Planche à voile et les familiers grenouilles !

La saison 3 du pass Arche sera lancée dans une semaine, le 21 juin. Revenez régulièrement pour en savoir plus et découvrir une présentation des cosmétiques avant la mise à jour de la semaine.

CORRECTIONS DE BUGS