Lost Ark : une date de lancement et des infos sur le Raid Hanumatan pour la mise à jour d'avril

Même s'il se fait parfois discret, Lost Ark continue de passionner de très nombreux joueurs sur PC, ces derniers ont eu un tas de choses à découvrir le mois dernier avec l'énorme mise à jour L'Art de guerre. Amazon Games et Smilegate RPG préparent déjà le terrain pour la mise à jour d'avril, dont la date de lancement vient d'être fixée au mercredi 12.

La mise à jour d'avril 2023 de Lost Ark rajoutera notamment le Raid de Gardien de niveau 6 Hanumatan, où les joueurs devront s'allier pour affronter le boss du même nom, à savoir un gardien solaire mal réveillé qui veut faire disparaître la race humaine d'Archesia. Les développeurs précisent qu'il faudra un équipement de niveau 1 540 minimum pour se lancer dans la bataille contre Hanumatan. Nous retrouverons également des accessoires et équipements anciens, ainsi qu'un mode difficile pour Brelshaza, le Raid de Légion à huit joueurs sera plus compliqué pour de meilleures récompenses. Il faudra cependant un niveau d'équipement 1 540 pour les portails 1 et 2, 1 550 pour les portails 3 et 4 et enfin 1 560 pour les portails 5 et 6.

Bien sûr, les joueurs retrouveront également un nouveau Pass Arche avec la Saison 3 de Lost Ark, incluant des objets gratuits et premium, sans oublier des évènements et diverses améliorations de gameplay. Le MMORPG est pour rappel free-to-play sur PC, mais vous pouvez retrouver des packs de démarrage sur Amazon.