Lost Ark : un lancement compliqué, mais avec d'énormes chiffres pour le MMORPG distribué par Amazon Games

Lost Ark cartonne déjà au Japon, en Corée et en Russie, et il est enfin arrivé dans le reste du monde la semaine dernière. Amazon Games, déjà derrière New World, était chargé de distribuer le MMORPG de Smilegate en Occident, un défi de taille compte tenu de la hype entourant le titre free-to-play.

Avant même sa sortie, Lost Ark était jouable pour les acheteurs d'un pack Fondateur, et il avait déjà réuni plus de 500 000 joueurs en simultané. Le lancement officiel était attendu, et finalement, ce qui devait arriver survint : le titre a été lancé avec plusieurs heures de retard et des serveurs saturés, laissant les joueurs impatients dans de plus ou moins longues files d'attente pendant un bon moment. Et du monde, il y en avait patientant, SteamDB dévoile que Lost Ark a déjà enregistré un pic de fréquentation de 1 325 305 joueurs en simultané. C'est le deuxième jeu le plus joué de tous les temps sur Steam, derrière PUBG: Battlegrounds et ses 3,2 millions de joueurs concomitants, alors qu'il était payant, un record qui ne risque pas d'être dépassé de sitôt.

Lancement compliqué, mais lancement fructueux quand même pour Lost Ark. Les développeurs travaillent évidemment d'arrache-pied pour résoudre ces soucis et annoncent la création d'une nouvelle région de serveurs, pour les joueurs européens, mais séparée de l'Europe centrale, avec tout ce que cela implique en matière de fonctionnalités entre eux. Aucune date n'est donnée quant au lancement de cette nouvelle région, mais les développeurs préparent déjà quelques cadeaux non échangeables :

Coffre de sélection de véhicules (choix de l’une ou l’autre monture) :

Terpeion ;



Terpeion de l’ombre.

Coffre de sélection de peau d’instrument Midsummer Night’s Dream ;

Coffre d’objets de combat de guérison x10 ;

Coffre d’objet de combat offensif x10 ;

Coffre de sélection de rapport légendaire x3 ;

Paquet de Weekly Trade potions x3 ;

Plume de phénix x20.

L'aventure à Arkesia ne fait que commencer, Lost Ark compte bien faire parler de lui longtemps. Le titre est disponible en free-to-play sur Steam, vous pouvez retrouver des packs Fondateur avec des bonus in-game sur Amazon.