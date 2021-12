TGA 2021 : Lost Ark, une date de sortie occidentale ferme pour le MMAORPG free-to-play distribué par Amazon Games

Amazon Games a mine de rien plutôt réussi son entrée sur le marché des MMORPG avec New World (disponible à partir de 39,99 €), qui a attiré des centaines de milliers de curieux dès son lancement. Il va retourner sur ce terrain prochainement avec un titre qu'il se contentera d'éditer en Occident, Lost Ark, développé par Smilegate RPG et déjà jouable au Japon, en Corée et en Russie.

Le MMOARPG aurait voir le jour fin 2021 par chez nous, mais sa version localisée avait été reportée à début 2022. Les Game Awards 2021 ont permis de fixer notre sort : Lost Ark sortira le 11 février 2022 sur Steam en Europe, Amérique et Océanie. Il sera proposé en free-to-play, avec néanmoins un Pack Fondateurs payant donnant accès à des bonus et un accès anticipé dès le 8.

Lost Ark est un jeu free-to-play développé par Smilegate RPG, studio basé à Séoul, qui compte des millions de joueurs actifs en Corée, en Russie et au Japon. Dans Lost Ark, les joueurs se lancent dans une odyssée à la recherche de l'Arche Perdue dans un monde captivant, et découvrent des merveilles à chaque coin de la carte, dans chaque ville, château et catacombe. Le jeu propose 15 classes de héros distinctes avec des combinaisons uniques de compétences adaptables, utilisant le système de compétences Tripod, qui permet aux joueurs de sélectionner et d'améliorer les caractéristiques uniques d'une compétence de combat lorsqu'elle atteint un certain niveau. Les joueurs se plongeront dans des donjons chaotiques, s'affronteront dans des duels PvP haletants, mettront leur courage à l'épreuve dans des quêtes épiques, feront des raids contre de nombreux boss, et se battront contre la légion démoniaque pour récupérer le pouvoir et la lumière éternels de l'Arche Perdue.

« Nous sommes ravis de faire découvrir Lost Ark à une plus grande partie du monde ! Avec l'annonce de la date de lancement d'aujourd'hui, nous nous rapprochons du moment où les joueurs pourront découvrir par eux-mêmes le monde époustouflant et les combats exaltants du jeu », a déclaré Christoph Hartmann, vice-président d'Amazon Games. « En février, les joueurs pourront sauter dans le monde fantastique d'Arkesia pour la première fois et vivre une expérience qui leur est vraiment propre. »