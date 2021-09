Lost Ark : le MMO repoussé à 2022 en Occident, une bêta fermée annoncée

Déjà disponible au Japon, en Corée et en Russie, Lost Ark devait arriver en fin d'année en Occident. Le développeur Smilegate RPG a en effet signé un contrat d'édition avec Amazon Games pour faire voyager son MMOARPG dans nos contrées, mais malheureusement, il faudra patienter plus longtemps que prévu.

Dans un communiqué publié cette semaine, les développeurs expliquent qu'ils ont eu beaucoup de retours après l'alpha fermée en juin dernier, et même s'ils travaillent d'arrache-pied sur la localisation, la correction de bugs et l'infrastructure des serveurs, ils ont besoin de davantage de temps pour peaufiner cette version occidentale de Lost Ark, qui est désormais attendu en début d'année 2022.

Il ne faudra cependant pas attendre aussi longtemps pour mettre les mains sur le jeu de rôle, Smilegate RPG organisera une bêta fermée du 4 au 9 novembre prochain en Occident, qui sera accessible sous condition de précommander un Pack Fondateur, débloquant donc l'accès à cette phase de test plus tard dans l'année ainsi que des éléments cosmétiques et de la monnaie in-game à la sortie du jeu. Vous pouvez retrouver ces packs Bronze, Argent, Or et Platine sur Amazon.