Lost Ark : la mise à jour de juillet 2022 détaillée et lancée

Amazon Games et Smilegate RPG sont au rendez-vous chaque mois pour lancer une nouvelle mise à jour de Lost Ark, leur MMORPG qui cartonne en Occident depuis son lancement en début d'année. Les studios viennent de publier ce matin la mise à jour de juillet 2022, qui rajoute pas mal de choses, comme une nouvelle classe avancée de l'Arcaniste, une difficulté Infernal pour le raid de légion Valtan, des défis, des cosmétiques estivaux et un nouvel évènement.

Sans plus attendre, voici ce que vont pouvoir découvrir les joueurs de Lost Ark dès aujourd'hui avec cette nouvelle mise à jour :

PROJECTEUR

NOUVELLE CLASSE AVANCÉE DE LA MAGE : ARCANISTE

L’arcaniste imprègne des cartes spéciales de sa magie et les utilise avec pour résultat des effets divers et variés. Qu’elle découpe les ennemis en projetant ses cartes ou qu’elle invoque de puissantes attaques magiques des cartes elles-mêmes, l’arcaniste a un tour dans son sac dans toutes les situations. L'arcaniste rejoindra le barde et la sorcière en tant que troisième classe avancée du mage.

Vous trouverez davantage d’informations dans l’édition de l’académie Lost Ark récemment consacrée à l’arcaniste, qui vous permettra de savoir si elle s’intégrera bien à votre expédition. Découvrez les trois types de compétences, la jauge de cartes, et commencez à déterminer quelles compétences et gravures vous intéresseront pour renforcer votre impact sur le champ de bataille.

RAID DE LÉGION VALTAN : DIFFICULTÉ INFERNAL

La version la plus difficile des raids de légion, la difficulté Infernal, consiste à prouver que vous êtes parmi les meilleurs des meilleurs d'Archésia, et à gagner le prestige afférent à cet exploit. Plutôt que de courir après les récompenses normales que sont l'équipement, les matériaux d’affinage, et tout ce que vous recevez dans un raid de légion, les récompenses du mode Infernal mettent en valeur votre victoire, avec des titres, des exploits, des structures de forteresses et plus encore ! Un nouveau système d'échange sera ajouté au jeu pour accéder à une variété de récompenses prestigieuses en balayant tous vos adversaires.

Il existe quelques différences essentielles entre les difficultés Normal/Difficile et Infernal :

La balance d'équilibre est appliquée, et le raid nécessite l'utilisation du livre de coordination, de sorte que l'équipement de chacun est normalisé par rapport au niveau du commandant de légion que vous affrontez ;

Le système de progression des portails ne sera pas actif : vous ne pouvez pas faire la moitié du chemin et revenir plus tard dans la semaine ;

Le mode Infernal ne comptera pas dans votre limite hebdomadaire de tentatives pour les raids de légion. Vous pouvez donc jouer à Valtan en mode Normal/Difficile et en mode Infernal dans la même semaine, et essayer Infernal autant de fois que vous le souhaitez.

La difficulté Infernal pour le raid de légion Valtan ne pourra pas être tentée en dessous du niveau d'objet 1445.

FESTIVAL DE MAHARAKA ET ARÈNE D’AQUAPOP

Plongez dans une piscine en pagaille pour profiter de ce nouvel évènement à durée limitée ! Sautez dans la piscine du paradis de Maharaka, rejoignez une équipe, et tentez de pousser l’équipe adverse hors de l’arène avec des tirs d’AquaPro. L’arène deviendra de plus en plus petite au fil de la partie. Tentez d’accumuler un maximum de points aussi vite que possible. L’évènement a lieu toutes les deux heures, et vous pourrez gagner des feuilles de Maharaka à échanger auprès d’un vendeur contre diverses récompenses précieuses. Si vous avez hâte de plonger dans la piscine, consultez la section « Mises à jour de la boutique » plus bas.

DONJONS DES ABYSSES (DÉFI)

Dans une nouvelle activité hebdomadaire, les donjons des abysses (Défi) fonctionneront de la même manière que les raids de gardiens (Défi) récents auxquels la balance d'harmonie est appliquée pour caler votre puissance sur votre adversaire. Et comme le défi est plus grand, les récompenses sont meilleures. Différentes besaces de sélection de matériel d'affinage (comme pour les raids de gardiens (Défi), vous pouvez choisir l’option la plus proche de votre niveau d’objet) alterneront parmi les récompenses, et de nombreuses cartes sont à récupérer ou à remporter lors d’enchères de butin en fin de donjon. Vous pouvez jouer à chaque donjon des abysses une fois par semaine (et par roster).

MISES À JOUR GÉNÉRALES

NOUVEAUX ÉVÈNEMENTS DE PROGRESSION

Cette mise à jour incorpore deux nouveaux évènements de progression au jeu : une croissance express de la Punika, et un évènement Hyper express qui aidera à faire passer votre personnage du niveau d'objet 1302 au niveau d'objet 1370.

Vous recevrez une croissance express de la Punika après avoir terminé la quête « L’amitié de Berver » de la Punika pendant l’évènement. Pour accéder à cette quête, vous devez tout d’abord terminer toutes les quêtes d'aventure (indiquées par des points d’exclamation violets) de la Punika pour récupérer des tampons et obtenir votre citoyenneté. Une fois que vous avez terminé la dernière quête de cette série, « Punikane honoraire », vous pouvez parler à Nia au village des Nias pour commencer « L'amitié de Berver ».

Si vous aviez terminé la quête avant la mise à jour, vous obtiendrez la croissance express au début de l’évènement ! La croissance express du Punika fonctionnera comme la croissance express du Bern-Nord, disponible dans la version de lancement de Lost Ark : une fois que vous aurez terminé l'histoire sur ce continent, vous pourrez l'utiliser pour amener un autre personnage à ce stade du jeu. Avec une croissance express de la Punika, vous recevrez un équipement de niveau d’objet 1302. C'est une croissance express d'évènement qui expirera le 28 septembre.

Vous pourrez choisir un personnage ayant un niveau d’objet entre 1302 et 1370 pour participer à l’évènement Hyper express, où il gagnera des matériaux d’affinage et atteindra plus rapidement le niveau d'objet 1370. Le personnage gagnera des récompenses en atteignant les niveaux d'objet 1302, 1310, et 1320, et à chaque tranche de dix niveaux jusqu’au niveau 1370, qui leur conférera une récompense particulièrement intéressante.

Nous avons hâte de voir les nouveaux personnages explorer Archésia pendant que vous essaierez de nouveaux styles de jeu, ou pendant que vous ferez évoluer votre nouvelle arcaniste. Nous espérons que les nouveaux défis mokoko ci-dessous aideront les nouveaux joueurs à évoluer et à atteindre les évènements supplémentaires rapidement.

DÉFI MOKOKO

Cette mise à jour remplacera la série de missions « Défi de bienvenue » par le nouveau défi mokoko. Tout comme le défi de bienvenue, le défi mokoko superpose des mécaniques de progression supplémentaires afin d’aider les nouveaux joueurs et leurs personnages à passer les paliers 1 et 2.

« Bonus mokoko » : les personnes ayant un nouveau compte ou n’ayant pas joué pendant les 30 derniers jours et ne disposant pas de personnage ayant atteint le niveau d’objet 1370 ou plus recevront le « bonus mokoko ». Les personnes ayant reçu le « bonus mokoko » infligeront 20 % de dégâts supplémentaires aux monstres, et subiront 40 % de dégâts en moins. Au bout de 90 jours, ou si un personnage de votre expédition atteint le niveau d'objet 1370, vous n’aurez plus le statut de novice, et le bonus prendra fin.

Missions de défi mokoko : les personnes bénéficiant du « bonus mokoko » peuvent prendre part à des missions spéciales pour gagner des matériaux d’affinage et d’autres matériaux de progression qui les aideront à atteindre le niveau d'objet 1370. Lorsque le « bonus mokoko » prend fin, les missions de défi mokoko ne seront plus disponibles, et les récompenses de missions terminées non réclamées seront envoyées dans la réserve universelle.

EFFET D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT

Cette mise à jour inclut également un nouvel effet d'aide au développement qui vous aidera à faire progresser votre personnage jusqu’au niveau d’objet 1370.

AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE PALIER 1

Taux de réussite d’affinage de 100 % lors de l’affinage d’équipement de palier 1 de niveau 1 à 15.

Gain de deux niveaux lors de l’affinage d’équipement de palier 1 aux niveaux 1, 3, 5, 7, 9, et 11.

EXP d'affinage requise réduite de 20 % lors de l’affinage d’équipement de palier 1 de niveau 1 à 15.

Coût de percée d’affinage réduit de 100 % lors de l’affinage d’équipement de palier 1 de niveau 1 à 15.

AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE PALIER 2

Taux de réussite d’affinage de 100 % lors de l’affinage d’équipement de palier 2 de niveau 1 à 15.

Gain de deux niveaux lors de l’affinage d’équipement de palier 2 aux niveaux 1, 3, 5, 7, 9, et 11.

EXP d'affinage requise réduite de 15 % lors de l’affinage d’équipement de palier 2 de niveau 1 à 15.

Coût de percée d’affinage réduit de 100 % lors de l’affinage d’équipement de palier 2 de niveau 1 à 15.

AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE PALIER 3

Taux de réussite de base +20 % (max 20 %) lors de l’affinage d’équipement de palier 3 et de niveau d’objet 1302 de niveau 1 à 15.

EXP d'affinage requise réduite de 30 % lors de l’affinage d’équipement de palier 3 et niveau d'objet 1302 de niveau 1 à 15.

Matériaux et coût de percée d’affinage requis réduits de 50 % lors de l’affinage d’équipement de palier 3 et niveau d'objet 1302 de niveau 1 à 15.

Coût de l’affinage de palier 3 réduit (-30 % d’or et -50 % d’EXP d'équipement).

Taux de réussite d’affinage +10 %.

Ajout d’une nouvelle chaîne de récompenses de connexion quotidienne.

Ajout de nouvelles mesures préventives pour décourager les vendeurs d’or. L’or payé (acheté à l’échange de monnaie) sera différé de trois jours. L’or différé sera désigné sous le nom de « fonds différés ». L’or non soumis à une période différée sera désigné sous le nom de « fonds disponibles ». Les fonds différés feront l'objet des restrictions suivantes :

Les fonds différés ne peuvent pas être envoyés par courrier.



Il est impossible de faire des déductions des fonds différés en acceptant un courrier de facturation.



Les fonds différés ne peuvent pas être utilisés pour les échanges 1:1.



Les fonds différés ne peuvent pas être utilisés à l’hôtel des ventes.



Les fonds différés ne peuvent pas être utilisés sur le marché.



Non utilisable dans les ventes aux enchères de butin .

Ajout d’un juke-box pour les forteresses. Adressez-vous au nouveau PNJ d’échange de musique de juke-box dans votre forteresse pour commencer la quête « Ce qui manque » et apprendre comment utiliser votre juke-box.

Vous pouvez désormais changer la musique de fond lorsque vous vous trouvez dans votre forteresse ou près d’un juke-box.



Seuls 5 juke-box peuvent être utilisés en même temps.



Vous pouvez acheter de nouvelles bandes-son auprès de divers PNJ comme le PNJ de l’échange de musique de juke-box, de certains marchands ambulants, de vendeurs situés à la sortie de différents ports, et ailleurs.



Vous devrez accomplir des exploits spécifiques avant de pouvoir acheter la plupart des bandes-son.



Veuillez noter que la chanson « Consolation » ne sera pas disponible, et sera ajoutée au juke-box avec un correctif à venir.

La mise à jour « Des sorts à la pelle » inclut de nouvelles collections d’éléments cosmétiques pour fêter l’arrivée de l’arcaniste, de l’évènement estival Maharaka, des nouveaux packs d’aide au développement, des croissances express, des nouveaux lots, et plus encore ! Passez un élégant été.

APPARENCES SONGE D’UNE NUIT D'ÉTÉ

APPARENCES « LOVER & YOUTH »

MONTURE CHARIOT DE L'ARMURE

FAMILIER ÉTOILE DE MER

APPARENCE EXCLUSIVE DE L’ARCANISTE : DESTIN DU ROHENDEL

Ajout d’un nouveau pack de développement d’arme et rafraîchissement des deux packs d’aide au développement vendus avec la mise à jour de juin. Les packs d'aide au développement pourront être achetés une fois par expédition et par mois.

Ajout de divers nouveaux packs et objets en l’honneur du lancement de l’arcaniste :

Le pack d’achèvement de niveau de l’arcaniste, qui ne peut être acheté et ouvert que par une arcaniste.



Le pack spécial du destin du Rohendel, qui inclut des objets de combat, de l’argent, et un titre pour accompagner le lot d’apparences du destin du Rohendel.



Ajout des apparences « Arcanist’s Dawn ».

Ajout de croissances express pouvant être achetées dans l’interface de sélection de personnage en cliquant sur le bouton « Croissance express ». Cinq pass sont disponibles, chacun correspondant à l’un des principaux continents.

Le premier pass est celui du Bern-Nord, qui coûte 1 100 cristaux royaux. Contrairement aux autres pass, celui du Bern-Nord peut être acheté par les nouveaux joueurs pour commencer leur aventure au Bern-Nord avec le niveau d’objet 302.



Les quatre autres pass coûtent 1 100 cristaux royaux supplémentaires par continent : 2 200 pour le pass du Rohendel, 3 300 pour le pass du Yorn, 4 400 pour le pass du Feiton, et 5 500 pour le pass de la Punika. Le prix s’adaptera automatiquement aux continents terminés par le personnage désirant acheter un pass. Par exemple, si un personnage a terminé la série de quêtes du Rohendel, le pass de la Punika lui coûtera 3 300 cristaux royaux.



Vous pourrez acheter ces croissances express même si vous n'avez pas terminé le contenu de jeu avec votre personnage précédent.



Ces pass sont utilisés immédiatement après l’achat, et ne sont pas remboursables.

Ajustement du prix et des quantités de cartes du paquet de cartes spécial.

Ajout de packs de teinture estivaux, d’un pack d’objets de combat de soutien, et d’un nouveau pack de cristaux d’achèvement de niveau d’objet pour le palier 3.

CORRECTIONS DE BUGS NOTABLES