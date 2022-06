Lost Ark : la feuille de route pour juin et juillet 2022 dévoilée

Lost Ark, le MMORPG free-to-play aux 20 millions de joueurs de Smilegate RPG et distribué en Occident par Amazon Games, continue son bonhomme de chemin par chez nous, et les développeurs ont dévoilé cette semaine la feuille de route pour les deux prochains mois. Les fans avaient déjà de quoi faire avec La Destruction pour seul destin en mai dernier, mais juin et juillet 2022 seront riches en nouveautés également.

Sans plus attendre, voici ce qui nous attend au début de l'été dans Lost Ark :

Héros d’Archésia,

Des membres de notre équipe ont rejoint Smilegate RPG en Corée du Sud la semaine dernière pour examiner la feuille de route, améliorer les outils et processus, lutter contre les bots, et bien d'autres choses dans le cadre de notre collaboration. À l'issue de ces réunions, nous souhaitons aborder quelques sujets avant de vous présenter en avant-première la feuille de route de juin et juillet. Nous avons récemment partagé une actualité sur notre lutte contre les bots que nous vous encourageons à lire si vous souhaitez en savoir plus sur nos efforts. Cette actualité se concentrera aussi sur d’autres sujets qui, nous le savons, intéressent la communauté, comme la cadence de sortie des classes avancées et une discussion sur les notes de publication, avant de nous plonger dans le contenu à venir.

ACTUALITÉ DE L’ÉQUIPE

CADENCE DE SORTIE DES CLASSES AVANCÉES

Lost Ark a été lancée pour la première fois en Corée en 2019 et Archésia n'a cessé de se développer depuis, avec de nouvelles activités stimulantes, de nouveaux continents et de nouvelles classes. Nous travaillons avec Smilegate RPG pour apporter une grande quantité de contenu à la version occidentale. Lost Ark n'a été lancé en Occident qu'il y a trois mois et demi, et nous sommes ravis de poursuivre une cadence de sortie rapide afin de rattraper le retard sur les autres régions et de développer la communauté mondiale. Bien que de nombreux contenus doivent encore arriver sur les côtes occidentales d'Archésia, nous savons que l'une des principales questions des joueurs concerne la cadence de sortie des classes avancées. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de nos plans et de notre raisonnement avant de partager le contenu de la feuille de route de juin et juillet.

Nous prévoyons de publier une nouvelle classe avancée tous les deux mois pour le reste de l'année 2022. Nous avons travaillé avec Smilegate RPG pour planifier soigneusement ce calendrier, qui est beaucoup plus rapide que celui des autres régions, car nous rattrapons notre retard. Nous savons que certains joueurs sont impatients de maximiser leur roster et aimeraient que les choses aillent encore plus vite, mais les sorties de classes créent une attente positive et amènent (ou ramènent) des joueurs en Archésia. Un flux régulier de contenu incluant des classes avancées pendant la première année de Lost Ark en Occident contribuera à la santé du jeu à long terme. Bien que le calendrier spécifique des classes avancées ne soit pas gravé dans le marbre, nous pouvons dire que nous prévoyons de publier les 21 premières classes avancées avant les nouvelles ou futures classes.

Nos équipes travaillent avec Smilegate RPG pour évaluer une variété de facteurs lorsqu'il s'agit de déterminer quelle classe avancée doit sortir à un moment précis, comme les mises à jour/travaux d'équilibrage prévus, la pertinence des capacités et du style de jeu par rapport à d'autres contenus, les commentaires de la communauté, etc. La sortie des classes avancées Lancière et Destructeur en est un bon exemple. Nous voulions que le destructeur sorte à peu près en même temps que le raid de légion Valtan afin que les joueurs puissent commencer à tirer parti des dégâts massifs du déséquilibrage dans les activités de fin de jeu. Cependant, sortir le destructeur peu de temps avant un remaniement prévu n'aurait pas été une bonne expérience, et nous avons donc choisi d’avancer plutôt la classe avancée Lancière, très appréciée des fans, pour sortir le destructeur en même temps que Valtan.

Nous savons qu'il est important de disposer d'une variété de styles de jeu, et lorsqu'une nouvelle classe avancée sort, nous voulons fournir aux joueurs qui l'apprécient des chemins pour progresser rapidement. En plus de planifier la cadence de sortie des classes avancées, nous travaillons avec Smilegate RPG sur des événements et des fonctionnalités in-game qui aideront les joueurs à faire progresser leurs personnages. Comme nous l'avons déjà mentionné, nous ferons savoir aux joueurs quelles classes sortiront aux alentours des croissances express et des événements de progression afin qu’ils puissent décider en connaissance de cause comment et quand utiliser ces fonctionnalités. Dans la feuille de route ci-dessous, vous trouverez plus d'informations sur la prochaine classe avancée : l’arcaniste.

EN COULISSES : LES NOTES DE MISE À JOUR

Depuis le lancement, nous avons promis d'être aussi transparents que possible avec la communauté Lost Ark du monde entier. Les changements apportés à Lost Ark ayant un impact sur le gameplay instantané et sur une variété de systèmes de jeu que les joueurs utilisent au quotidien, nous comprenons parfaitement l'importance de communiquer ces changements de la manière la plus précise possible. Nous voulions prendre connaissance des frustrations de la communauté et nous assurer qu'il s'agisse d'un sujet de conversation permanent entre nos équipes ainsi que d'un objectif d'amélioration. Notre objectif est de toujours communiquer clairement les changements, mais pour les mises à jour d'avril et de mai, nous n'avons pas été à la hauteur.

Lost Ark a une quantité colossale de contenus et de systèmes. Lorsque nous travaillons avec Smilegate RPG pour compiler des builds de jeu en mélangeant du contenu sorti il y a des années en Corée avec du contenu plus récent comme des mises à jour de qualité de vie et des changements d'équilibre, les choses se compliquent très vite. Aucune de nos équipes ne met intentionnellement de côté des notes de mise à jour, mais il arrive parfois, lors de l'assemblage du contenu et de la transmission des détails, que quelques modifications se glissent dans la version ou se perdent. En outre (en raison de l'énorme quantité de contenu), un bug peut se glisser dans la construction et passer inaperçu aux yeux des différentes équipes du contrôle de la qualité qui travaillent jour et nuit. Certains bugs peuvent même ressembler à des modifications du jeu, et nous savons que cela peut être extrêmement déroutant, comme dans le cas des bugs liés à l’affinité, notamment. Nous apprécions les rapports de bugs soumis par les joueurs sur le forum officiel de Lost Ark que nous examinons et que nous nous efforçons de traiter dès que possible. Si vous avez une question, n'oubliez pas de consulter le forum pour vous informer sur les problèmes qui surviennent parfois après la publication d'un contenu.

Nos équipes chez Amazon Games et Smilegate RPG apprécient la passion et la patience de la communauté Lost Ark, et nous sommes enthousiastes pour l'avenir alors que nous améliorons continuellement notre collaboration et travaillons pour offrir la meilleure expérience en Archésia. Maintenant que nous avons terminé cette actualité de l'équipe, plongeons dans les nouvelles fonctionnalités, les activités et les nouvelles classes avancées qui arriveront au cours des deux prochains mois.

FEUILLE DE ROUTE : GÉNÉRAL

Les contenus ci-dessous sont quelques-uns des points forts que les joueurs attendent avec impatience et, comme pour les feuilles de route précédentes, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de tout ce qui sortira dans ces mises à jour. Consultez régulièrement notre site web, nos réseaux sociaux et les notes de mise à jour afin d’obtenir la liste complète des nouvelles îles, des mises à jour de la boutique, des événements, des corrections de bugs et bien plus encore. Cet été, nous prévoyons également d'offrir à chaque joueur une croissance express de Punika, et nous peaufinons les détails d'un autre événement express. Nous vous tiendrons au courant lorsque les dates et les détails seront finalisés !

JUIN

RAID DE LÉGION : VYKAS (NORMAL ET DIFFICILE)

Affrontez le commandant Vykas de la légion de l’avarice, qui rejoindra Valtan comme deuxième raid de légion. Les raids de légion sont des activités en équipe ardues et nécessitant d’agir de concert pour déterminer et mettre en œuvre la stratégie qui contrera les caractéristiques, les capacités et les mécaniques particulières de chaque commandant de légion. Les raids de légion étant longs et éprouvants, ils contiennent des portails (ou points de contrôle) qui enregistreront votre progression. Pour en savoir plus sur certains des mécanismes propres aux raids de légion, visitez notre Académie Lost Ark sur le raid de légion Valtan.

Tout comme pour le raid de Valtan, vous devrez y être huit. Pour accéder au mode Normal, les joueurs devront atteindre le niveau d'objet 1430, et pour le mode Difficile, 1460. Le raid de légion de Vykas fournira des matériaux permettant aux joueurs de terminer la fabrication de leur équipement Relique, ainsi que d'autres récompenses de valeur.

NOUVEAU RAID DE GARDIEN : KUNGELANIUM

Outre Deskaluda, le prédateur Kungelanium rejoint lui aussi les rangs des puissants gardiens de niveau 6 à défier dans le cadre d’un raid de gardien. Kungelanium sera disponible pour les personnes ayant un niveau d’objet de 1460 ou plus. Comme pour les autres raids de gardien, vous pouvez tenter de gagner en solo ou en équipe, ou avec un maximum de trois autres héros grâce à la rencontre de joueurs.

LE CHEMIN DU POUVOIR

Le Chemin du pouvoir est un nouveau donjon en solo situé dans une étrange dimension à 50 étages. Vous devrez terminer chaque étage dans le temps imparti avant de passer au suivant. Le Chemin du pouvoir ressemble aux donjons solo Sombretour et Tour du destin, mais avec quelques différences essentielles. Dans le Chemin du pouvoir, vous vous battrez contre vos ennemis pour terminer autant d’étages que possible jusqu’à ce que vous n’arriviez plus à vous défendre et succombiez aux légions démoniaques. La première validation des 25 premiers étages donne droit à des récompenses (vous gagnerez toutes les récompenses correspondant aux étages conquis). Les 25 autres étages se concentrent sur le prestige et le chrono : prouvez que même seul(e), vous êtes capable d’affronter tout ce que peuvent vous faire subir les légions démoniaques. Pour y participer, vous devrez avoir atteint le niveau d’objet 1325.

NOUVEL ARTICLE COSMÉTIQUE DANS LA BOUTIQUE : L’URNE YOZ

L’urne yoz est un nouveau produit dans la boutique du jeu qui introduira une variété d’apparences épiques et légendaires. Si vous avez une apparence que vous n'aimez pas ou que vous ne portez plus (ou peut-être une apparence d’urne yoz dont vous n'êtes pas fan), vous pouvez la décomposer en tissus, qui peuvent être utilisés dans un pot pour obtenir une nouvelle apparence à partir d'une liste déterminée. Ce nouveau système cosmétique permettra également d'acquérir des apparences légendaires, qui offrent de meilleurs avantages que les apparences épiques. Ne vous inquiétez pas si vous préférez une ancienne apparence à votre nouvelle apparence légendaire avec de plus gros bonus, vous pouvez « superposer » celle que vous aimez sur l’apparence légendaire ! Comme pour le reste du contenu présenté ici, nous vous donnerons plus de détails à l'approche de la mise à jour de juin.

JUILLET

NOUVELLE CLASSE AVANCÉE DU MAGE : ARCANISTE

L’arcaniste imprègne des cartes spéciales de sa magie et les utilise à diverses fins. Qu’elle découpe les ennemis en projetant ses cartes, qu’elle invoque de puissantes attaques magiques ou des effets d’équipe des cartes elles-mêmes, l’arcaniste a un tour dans son sac dans toutes les situations. Bien qu'elle soit armée d'une variété de compétences, l'arcaniste laisse parfois les cartes décider du sort grâce à sa capacité spéciale « Deck de cartes ». Lorsque vous attaquez, la jauge de cartes se charge. Une fois la jauge remplie, une carte dotée de stats aléatoires apparaît dans le deck de cartes. Vous pouvez la tirer et infliger des dégâts dévastateurs à divers degrés. L'arcaniste rejoindra le barde et la sorcière en tant que troisième classe avancée du mage.

RAID DE LÉGION VALTAN : DIFFICULTÉ INFERNAL

La version la plus difficile des raids de légion, la difficulté Infernal, consiste à prouver que vous êtes parmi les meilleurs des meilleurs d'Archésia, et à gagner en prestige. Plutôt que de courir après les récompenses normales que sont l'équipement, les matériaux et tout ce que vous recevez dans un raid de légion, les récompenses du mode Infernal mettent en valeur votre victoire, avec des titres, des exploits, des structures de forteresses et plus encore ! Un nouveau système d'échange sera ajouté au jeu pour accéder à une variété de récompenses prestigieuses en balayant tous vos adversaires.

Il existe quelques différences essentielles entre les difficultés Normal/Difficile et Infernal :

La balance d'équilibre est appliquée, et le raid nécessite l'utilisation du livre de coordination, de sorte que l'équipement de chacun est normalisé par rapport au niveau du commandant de légion que vous affrontez ;

Le système de progression des portails ne sera pas actif : vous ne pouvez pas faire la moitié du chemin et revenir plus tard dans la semaine ;

Le mode Infernal ne comptera pas dans votre limite hebdomadaire de tentatives pour les raids de légion. Vous pouvez donc jouer à Valtan en mode Normal/Difficile et en mode Infernal dans la même semaine, et essayer Infernal autant de fois que vous le souhaitez.

La difficulté Infernal pour le raid de légion Valtan ne pourra pas être tentée en dessous du niveau d'objet 1445.

DONJON DES ABYSSES (DÉFI)

Comme les raids de gardiens (Défi) récents auxquels la balance d'harmonie est appliquée pour caler votre puissance sur votre adversaire, les donjons des abysses (Défi) fonctionneront de la même manière dans une nouvelle activité hebdomadaire. Et comme le défi est plus grand, les récompenses sont meilleures. Différentes besaces de sélection de matériel d'affinage (comme pour les raids de gardiens (Défi), vous pouvez choisir l’option la plus proche de votre niveau d’objet) alterneront parmi les récompenses, et de nombreuses cartes sont à récupérer ou à remporter lors d’enchères de butin en fin de donjon. Vous pouvez jouer à chaque donjon des abysses une fois par semaine (et par roster).

LA SUITE

Nous sommes impatients d'assister aux batailles épiques contre Vykas et de voir quels héros seront capables de vaincre Valtan avec la difficulté Infernal. Consultez régulièrement notre site web, nos réseaux sociaux et les notes de mise à jour afin d’obtenir la liste complète des nouvelles îles, des mises à jour de la boutique, des événements, des corrections de bugs et bien plus encore dans les mois à venir. Rendez-vous en Archésia !