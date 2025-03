ARK: Survival Ascended dévoile ses extensions Lost Colony avec Michelle Yeoh et Aquatica avec... de l'IA horriblement moche

Source: Studio Wildcard et Snail Games

Malgré ses nombreux défauts, ARK: Survival Evolved a rencontré un gros succès et a eu droit à une version remastérisée, ARK: Survival Ascended, développé par Studio Wildcard et édité par Snail Games USA. Bien que le titre soit encore en Early Access, les studios ont présenté cette semaine une extension majeure, Lost Colony, qui devrait ravir les fans :

ARK: Lost Colony mettra en scène Michelle Yeoh dans le rôle de Mei Yin, l'extension proposera en effet « des séquences d'animation cinématographiques du légendaire studio japonais MAPPA » et fera le lien entre le jeu et sa suite, ARK 2, qui se fait toujours attendre après plusieurs reports. Voici une présentation de ce contenu additionnel :

En suivant les traces de Mei Yin à travers un voyage intense au cœur des ténèbres, vous débloquerez de puissants arbres de capacités de personnages « Lost », vous lierez d'amitié avec des apprivoisés exotiques, fabriquerez des niveaux d'équipement « Maudits » et maîtriserez de nouveaux systèmes de construction avancés ! Mais attention, les étendues gelées d'Arat Prime ne sont pas dénuées de vie intelligente ; au contraire, la ville est devenue un champ de bataille déchiré par la guerre entre des « factions » tordues alimentées par des éléments cherchant à défaire ce qui a été accompli à la fin d’ARK Extinction. Avec des générations de héros, vous unifierez le passé et le futur d'ARK !

ARK: Lost Colony devrait sortir en novembre 2025, contre 29,99 €, les précommandes seront lancées en juin prochain. Alors oui, le jeu accueillera un contenu additionnel payant alors qu'il est en accès anticipé, les fans ont l'habitude, mais c'est une autre annonce qui a fait bondir les joueurs cette semaine. Snail Games USA a dévoilé une bande-annonce d'ARK: Aquatica, une autre extension d'ARK: Survival Ascended. La vidéo a été diffusée dans le cadre de la GDC, mais disponible en « Non répertoriée » sur YouTube et elle est vivement critiquée par la communauté. Pourquoi ? Eh bien la bande-annonce a entièrement été réalisée avec une intelligence artificielle générative. Une mauvaise IA qui plus est, le rendu est catastrophique :

Sans surprise, les fans ont détesté et même Studio Wildcard, pourtant pas le dernier pour prendre les joueurs pour des pigeons, a pris la parole pour X/Twitter pour prendre ses distances avec cette vidéo, affirmant que « ARK: Aquatica est développé par Snail Games Colorado », sous-entendant qu'il n'a rien à voir avec cette bande-annonce en IA. Une bien mauvaise publicité pour ce contenu additionnel qui devrait nous permettre d'explorer les fonds marins. Pour rappel, la franchise ARK célèbre également ses 10 ans, les développeurs ont partagé une bande-annonce commémorative, montrant l'évolution des jeux au fil des années et des extensions :

