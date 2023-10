ARK: Survival Ascended, une sortie « surprise » sur PC, un report sur consoles et un trailer de lancement à la beauté folle pour le remaster

Plus tôt cette année, Studio Wildcard annonçait ARK: Survival Ascended, une version remastérisée de son jeu populaire avec des dinosaures ARK: Survival Evolved, alors même qu'un ARK 2 est en développement et devait à l'origine sortir début 2023... Un temps prévu pour le mois d'août, la nouvelle version dédiée à la nouvelle génération de consoles et aux PC avait été repoussée à octobre, sans plus de précision. Après un premier visuel de toute beauté, mais capturé via le mode Photo, diffusé la semaine dernière, nous avions tout de même hâte d'en voir plus et l'occasion nous a été donnée durant le Xbox Partner Preview de ce mercredi soir avec une bande-annonce vraiment impressionnante.

Et pour cause, il s'agit du trailer de lancement d'ARK: Survival Ascended ! Mieux encore, le jeu est disponible sur Steam en accès anticipé dès maintenant au prix de 40,49 € au lieu de 44,99 € jusqu'au 1er novembre. Il restera ainsi jusqu'à fin 2024 avec l'ajout progressif des contenus connus de la communauté. Voici la description de cette version développée par Grove Street Games et Instinct Games :

Répondez à une nouvelle expérience de survie des dinosaures au-delà de vos rêves les plus fous... car ARK est repensé de la base à la prochaine génération de la technologie du jeu vidéo avec un moteur Unreal 5 ! Vous vous réveillez sur une île mystérieuse, vos sens submergés par la lumière du soleil aveuglante et des couleurs brillantes rebondissant sur chaque surface autour de vous, les eaux azuriques d'une île verdoyante qui se range du rodage à vos pieds nus. Un rugissement profond résonne de la jungle brumeuse, vous faisant l'action en action, et vous vous levez - pas peur, mais intrigué. Êtes-vous prêt à former une tribu, à apprivoiser et à enlever des centaines d'espèces de dinosaures et d'autres créatures primitives, explorer, artisanat, construire et combattre votre chemin vers le haut de la chaîne de nourriture? Votre nouveau monde vous attend... passez à travers le verre et rejoignez-le ! CARACTÉRISTIQUES ARK: Survival Ascend a complètement recréé et repensé les illustrations et les mondes d'ARK pour profiter de la dernière technologie de jeu vidéo, Unreal Engine 5, en utilisant des fonctionnalités graphiques haut de gamme telles que l'éclairage mondial entièrement dynamique (« lumen »), de sorte que la lumière rebondit de manière réaliste des surfaces désactivées et fournit des réflexions réalistes, et le streaming avancé de maillage (« nanite ») de centaines de millions de triangles pour des détails extrêmes. De nouveaux systèmes de physique avancés tels que l'eau dynamique afin que chaque créature crée des vagues, des ondulations, des éclaboussures et des bulles lorsqu'ils se déplacent à travers les fluides et le feuillage physique entièrement interactif où chaque lame d'herbe, de brousse et d'arbre réagit aux personnages, aux explosions, aux projectiles, et les objets physiques. Acposez un arbre, et voyez-le s'écraser dans d'autres arbres et dérangez tout le feuillage en descendant vers l'herbe en dessous! Détecter un ennemi se déplaçant sournoisement à travers l'herbe alors qu'il se déplace et se balance en réponse à sa présence. Démolir un bâtiment et regarder les pièces se séparer de manière réaliste, interagissant avec l'herbe et l'eau à mesure qu'ils tombent. ARK: Survival Ascend comprend l'accès à tous les mondes d'ARK, notamment Scorched Earth, Aberration, Extinction, ARK Genesis Part 1, ARK Genesis Part 2, et plus encore. The Island est publié maintenant, les mondes d'expansion suivants seront ajoutés à aucun coût supplémentaire sur une base régulière. L'expérience de survie définitive renvoie mieux que jamais - Concevez votre survivant, formez une tribu et apprivoisez, entraînez, race et rouler des dinosaures dans un écosystème vivant. Surveillez vos modèles de nourriture, d'eau, de température et de temps. Se détendre lentement vers l'extérieur pendant que vous récoltez, construisez des structures, agrippez les cultures, personnalisez vos conceptions visuelles et passez à explorer pour découvrir la vraie nature de l'île et des mondes au-delà.

- Concevez votre survivant, formez une tribu et apprivoisez, entraînez, race et rouler des dinosaures dans un écosystème vivant. Surveillez vos modèles de nourriture, d'eau, de température et de temps. Se détendre lentement vers l'extérieur pendant que vous récoltez, construisez des structures, agrippez les cultures, personnalisez vos conceptions visuelles et passez à explorer pour découvrir la vraie nature de l'île et des mondes au-delà. Une qualité de vie approfondie réorganise dans tous les domaines - Interfaces utilisateur redessinées, navigation dynamique pour le chemin des créatures intelligentes, bébés sauvages, mode Photo, nouveaux systèmes de caméras, nouveau système de carte, système de suivi, nouvelles structures et éléments, nouvelles créatures, et bien plus encore.

- Interfaces utilisateur redessinées, navigation dynamique pour le chemin des créatures intelligentes, bébés sauvages, mode Photo, nouveaux systèmes de caméras, nouveau système de carte, système de suivi, nouvelles structures et éléments, nouvelles créatures, et bien plus encore. Modding multiplateforme - Téléchargez et jouez de nouveaux contenus personnalisés créés par des joueurs, y compris de nouvelles cartes, créatures, articles et modes de jeu, via un nouveau mod-bowser dédié directement dans le jeu! Profitez d'un flux sans fin de nouveau contenu ARK, car la créativité et le talent de la communauté sont entièrement déchaînés pour la première fois sur les plateformes de jeu!

- Téléchargez et jouez de nouveaux contenus personnalisés créés par des joueurs, y compris de nouvelles cartes, créatures, articles et modes de jeu, via un nouveau mod-bowser dédié directement dans le jeu! Profitez d'un flux sans fin de nouveau contenu ARK, car la créativité et le talent de la communauté sont entièrement déchaînés pour la première fois sur les plateformes de jeu! Multijoueur multiplateforme - Formez votre tribu en ligne sur différentes plateformes de jeu lorsque vous travaillez ensemble pour survivre et prospérer sur l'Arche ! Soutient le multijoueur public en ligne pour jusqu'à 70 joueurs, le multijoueur de session privée pour jusqu'à 8 joueurs et l'écran fendu local pour 2 joueurs.

Pour en prendre un minimum plein la vue, la configuration recommandée sur Steam demande tout de même pas moins de 32 Go de RAM, ce qui est loin des standards actuels. Par exemple, un jeu comme Ratchet & Clank: Rift Apart n'en demande autant que pour sa configuration Ultra Ray Tracing... Derrière, une simple AMD Radeon RX 6800 ou NVIDIA GeForce RTX 3080 suffit, avec DirectX 12, un processeur AMD Ryzen 5 3600X ou Intel i5-10600K, Windows 10 ou 11 à jour et un SSD avec au moins 70 Go de libre. À en croire certains premiers retours, le jeu est très loin d'être bien optimisé...

Sur consoles, le lancement est prévu pour ce mois de novembre 2023 désormais. L'équipe de développement a en effet préféré repousser la sortie des versions PS5 et Xbox Series X|S en raison de problèmes critiques qui ont été découverts au dernier moment. Ce n'est pas très rassurant, espérons qu'ARK: Survival Ascended sorte en bon état sur ces plateformes.

Survivants sur consoles, Hier soir, tout en poursuivant notre processus interne d'assurance qualité pour ASA, notre équipe a identifié des problèmes critiques dans la version multijoueur du jeu qui auraient eu des implications majeures pour les versions console du jeu. Malheureusement, en raison de ces problèmes, nous avons décidé de retarder le lancement des versions Xbox et PlayStation du jeu jusqu'en novembre. Nous comprenons que cette nouvelle soit décevante, et croyez-nous, nous sommes également déçus. L'équipe avait vraiment pour objectif de tout sortir pour toutes les plateformes en octobre, mais nous n'avons pas réussi juste à la ligne d'arrivée. Nous en sommes désolés, car nous savons que beaucoup d’entre vous ont été très enthousiasmés par ce lancement et ont fait des plans en conséquence. Prochaines étapes ? Pour l’instant, nous travaillons sur deux chemins. L'un d'eux gère le lancement sur PC et l'autre prépare un patch pour la version console du jeu avec les dernières mises à jour et correctifs de contenu/gameplay. Le temps supplémentaire nous permet de résoudre ces problèmes multijoueurs spécifiques et d'amener le jeu aux spécifications des PC, qui ont reçu un certain nombre d'améliorations critiques au fur et à mesure que les versions console étaient en cours de certification. Nous prévoyons toujours de désactiver le cross-play entre Steam et les consoles jusqu'à ce que nous soyons entrés dans le processus de certification plus rapide, mais cette décision pourrait changer en fonction de l'état actuel des choses avec les PC. L'avantage supplémentaire de ce changement est qu'il nous permet également d'assurer un lancement de console plus fluide, car nous aurons combattu de nombreux incendies initiaux avec les PC et bénéficierons d'une expérience de modding plus riche en contenu et plus stable qui a été testée au combat lorsque le jeu deviendra disponible sur consoles. Enfin, lorsque la version console sera prête à sortir, un nouvel ensemble de serveurs officiels sera mis en ligne avec des taux bonus (pendant un certain temps) pour vous permettre de vous rattraper en préparation pour Crossark. Nous savons que cette nouvelle est loin d’être idéale, mais nous ferons de notre mieux pour rendre le jeu aussi bon que possible lors de son lancement en novembre. Nous sommes vraiment reconnaissants pour votre soutien et avons hâte de mettre ASA avec des mods multiplateformes entre vos mains ! Studio Wildcard

Vous pouvez retrouver de nombreux visuels de toute beauté en page suivante. Si jouer sur des serveurs privés ne vous dérange pas, ARK: Survival Evolved reste disponible et peut être acheté sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.