ARK: Survival Ascended, une sortie en retard et d'autres mauvaises nouvelles pour la remastérisation sous Unreal Engine 5

C'est par un 1er avril que Studio Wildcard avait fait de drôles d'annonces concernant sa série ARK, pourtant bien réelles. Il va sortir une remastérisation d'ARK: Survival Ascended, payante pour tous même si vous possédiez l'original ARK: Survival Evolved, qui va tout simplement voir ses serveurs PC, PS4 et Xbox One fermer au lancement de la nouvelle édition. Ce passage coûteux et obligatoire à une nouvelle version a forcément déplu chez les fans, mais les développeurs ne sont pas revenus sur leur décision depuis.

Ils sont en tout cas en retard sur le développement d'ARK: Survival Ascended. Ils annoncent cette semaine qu'il ne sortira finalement pas en août sur PS5, Xbox Series X|S et PC, mais en octobre 2023. Il était prévu que l'extension gratuite The Island et la payante Scorched Earth soient accessibles dès la sortie : ce ne sera pas le cas, car elles sont désormais prévues pour décembre, c'est pourquoi le prix de base sera abaissé de 49,99 à 44,99 €, avec une offre de lancement à 39,99 €. Les DLC Ragnarok et Aberration seront ensuite disponibles au premier trimestre 2024, et les suivants plus tard.

Les serveurs d'ARK: Survival Evolved fermeront désormais dans tous les cas le 30 septembre et, autre mauvaise nouvelle, il ne sera pas possible de récupérer sa progression tout de suite. L'import de sauvegarde sera ajouté seulement à partir de décembre, et il faudra donc tout recommencer si vous souhaitez jouer à ASA dès octobre. Le jeu restera d'ailleurs estampillé comme en Early Access jusqu'au début 2024. Cela fait quand même beaucoup de points de friction entre la communauté et Studio Wildcard, qui planche pour mémoire également sur un ARK II avec une campagne pour l'année prochaine.

Nous n'avons d'ailleurs toujours pas vu de gameplay d'ARK: Survival Ascended, la mouture sous Unreal Engine 5.2 devant être présentée seulement à l'approche de la sortie. Si vous voulez profiter des dernières semaines d'ARK: Survival Evolved, il est vendu à partir de 13,51 € sur Amazon.fr.