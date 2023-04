ARK: Survival Ascended, une remastérisation sous Unreal Engine 5 de Survival Evolved dévoilée, elle sera payante et va mettre ARK II en retard...

L'avenir d'ARK ne sera finalement pas du tout celui que nous imaginions jusque là. Déjà, Studio Wildcard vient d'annoncer qu'il allait repousser ARK II avec Vin Diesel à fin 2024 pour deux raisons. La première, c'est qu'il a besoin de temps pour développer au mieux cette expérience sous Unreal Engine 5 pour PC et Xbox Series X|S, et tirer au maximum parti de la puissance du moteur. Il précise que cette suite aura aussi des combats à la Souls, des passages exclusivement TPS, des armes exclusivement primitives et un ton plus sérieux, en somme des nouveautés qui méritent plus d'attention.

La deuxième, c'est justement qu'en raison des différences entre les deux épisodes, il a été décidé d'offrir une seconde jeunesse au premier. Une version remastérisée d'ARK: Survival Evolved va en effet voir le jour en août 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S sous le nom d'ARK: Survival Ascended. Il s'agira d'une nouvelle édition sous Unreal Engine 5, avec des graphismes et même des idées inspirés du développement d'ARK II, qui permettront à l'expérience originale de continuer à durer et exister dans le temps même après la sortie de la suite. Attendez-vous à une météo dynamique, des feuillages interactifs, l'utilisation des technologies Nanite, Lumen et RTXDI de l'UE5, du cross-platform pour le multijoueur, le modding et l'anti-triche, une mini-carte améliorée, un système de file d'attente, une vue TPS optionnelle, et encore plus de nouveautés listées sur le site officiel.

Après mûre réflexion, nous avons décidé de reporter le lancement de la suite à la fin de 2024, date à laquelle elle sera toujours lancée exclusivement sur les plateformes de distribution Xbox, Game Pass et Windows (Steam/PC). Nous avons beaucoup réfléchi à retarder ARK 2 pour l'amélioration du produit final et le bien-être de l'équipe. Cette nouvelle va en décevoir beaucoup - nous le ressentons aussi -, mais nous sommes convaincus que cette lourde décision est la bonne. Alors pourquoi ce retard ? Notre objectif est de faire d'ARK 2 le meilleur jeu possible et d'offrir une expérience vraiment exceptionnelle et enrichissante aux joueurs. Unreal Engine 5 est une technologie incroyablement nouvelle pour nous (et tous les développeurs), et nous visons à utiliser cette technologie de pointe à son plein potentiel tout en créant un jeu avec une portée jamais atteinte auparavant au Studio Wildcard. Au fur et à mesure que nous en apprenons davantage sur le moteur et développons la suite, nous avons adapté nos flux de travail et ajusté nos pipelines pour nous adapter à ce paradigme de nouvelle génération, et à cause de tout ce que cela implique, nous avons besoin de plus de temps pour le développement. Nous nous excusons sincèrement pour ce retard et apprécions sincèrement votre compréhension. Votre soutien et votre passion sont vitaux pour nous, et nous continuerons à travailler intensément pour offrir l'expérience ultime de survie des dinosaures de nouvelle génération. Dans cet esprit, nous ne prévoyons pas de présenter de gameplay/captures d'écran/vidéos d'ARK 2 cette année ; cependant, nous avons l'intention de vous tenir informés et engagés dans le processus de développement en présentant régulièrement plus d'avancées d'ARK 2 dans les mois à venir, menant à notre gameplay révélé l'année prochaine. Cependant ! Notre désir de repousser les limites de ce qu'est ARK 2 sur une plateforme de nouvelle génération nous a conduits à la décision de créer un produit intermédiaire Unreal Engine 5 ARK utilisant certaines des nouvelles technologies que nous construisons, nous permettant d'approfondir notre maîtrise du nouveau moteur et, en fin de compte, tester certaines de nos avancées techniques les plus risquées. Nous acquerrons une compréhension approfondie de la façon dont les techniques de rendu et d'éclairage fonctionnent sur console, quelles seront les performances, si nous pouvons optimiser et fournir de l'eau et du feuillage interactifs à grande échelle, et bien plus encore. Nous proposerons du modding multiplateforme, un multijoueur multiplateforme et un nouveau système de compte, nous aidant sur d'autres changements que nous devrions envisager pour ARK 2. En raison de l'étendue de tous les changements techniques et de qualité de vie requis pour une telle expérience de nouvelle génération, cette expérience ne sera pas rétrocompatible, d'où notre intention d'en faire un produit séparé. Nous reconnaissons également qu'ARK 2 a des changements de conception assez importants par rapport au jeu original, ce qui peut ne pas le rendre aussi attrayant pour tout le monde (nous voyons votre regard : des combats de type Souls, des armes uniquement primitives et des mécanismes stricts à la troisième personne - et un ton général « très sérieux »), c'est pourquoi nous pensons qu'il est essentiel de fournir aux joueurs une version entièrement nouvelle génération de l'expérience originale pour garantir que les fans puissent continuer à profiter de l'ARK qu'ils connaissent pour les années à venir. Nous sommes ravis de partager cette nouvelle aventure ARK avec vous cette année - réunissant des joueurs de PC, Xbox et PlayStation dans une version nouvelle génération du jeu que vous aimez, complétée par un modding multiplateforme révolutionnaire.

ARK: Survival Ascended contiendra de base l'extension The Island et une version revisitée du mode Survival of the Fittest, tandis que les maps communautaires seront ajoutées gratuitement progressivement après le lancement. Il faudra cependant payer 19,99 € pour obtenir les DLC Explorer's Pass, contenant Scorched Earth dès la sortie et donnant accès à Aberration à l'automne et Extinction cet hiver, ou Genesis Pass, incluant Genesis Part I et Part II à venir au premier et second trimestre 2024. Une extension originale est aussi prévue pour le dernier trimestre 2023.

Le gros hic, c'est que si ARK: Survival Ascended permettra de conserver sa sauvegarde de Survival Evolved, il faudra repayer pour obtenir la remastérisation ! Elle sera vendue pour 39,99 € sur PS5, seule, et 49,99 € sur Xbox Series X|S et PC, d'abord dans un bundle avec le futur ARK II qui sera proposé jusqu'en août 2024. Le plus honteux est que les serveurs officiels PC, PS4 et Xbox One de Survival Evolved fermeront au lancement du remaster en août, ne laissant pas le choix aux fans et délaissant les joueurs sur consoles old gen qui ne seraient pas encore passés à la next-gen. Il sera certes encore possible de jouer en solo ou sur des serveurs privés, mais tout de même... Un programme tellement strict et décevant que nous espérerions presque un poisson d'avril de mauvais goût (l'annonce a été faite le 31 mars aux États-Unis, mais qui sait).

Sinon, la série ARK: The Animated Series a terminé d'être produite et doublée, ses 14 premiers épisodes étant désormais en post-production, et la version Switch ARK: Ultimate Survivor Edition accueillera les DLC Extinction en avril, Genesis Part I en juin, et Part II en octobre, les serveurs pour petites tribus en mai et les dernières maps communautaires en hiver. Cela fait beaucoup d'informations, mais au moins, vous êtes maintenant au clair pour l'avenir de la saga ARK.