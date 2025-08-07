Contraband annulé par Xbox ? Avalanche Studios prend la parole et ça ne sent pas bon

Au tout début du mois dernier, Microsoft annonçait des milliers de licenciements, qui ont touché Xbox. Des studios ont fermé, des jeux ont été annulés et... le seul et unique teaser de Contraband a été supprimé. Édité par Xbox Game Studios, le jeu est développé par Avalanche Studios (Just Cause, Mad Max, RAGE 2) et doit nous emmener dans un pays fictif des années 1970 pour se lancer dans des missions coopératives en monde ouvert.

Mais voilà, après plusieurs semaines de suspense, la sentence est tombée : Xbox abandonne Contraband. L'information a d'abord été dévoilée par Jason Schreier de Bloomberg, évoquant l'annulation du jeu. De son côté, Avalanche Studios a partagé un bref communiqué sur son site officiel :

Ces dernières années, Avalanche Studios et Xbox Game Studios ont collaboré sur Contraband. Le développement actif est désormais arrêté tandis que nous évaluons l'avenir du projet. Nous sommes reconnaissants de l'engouement que nous avons vu de la part de la communauté depuis que nous avons annoncé le jeu et nous vous tiendrons au courant de la suite dès que possible.

Avalanche Studios évite soigneusement le terme « annulation », préférant parler d'un développement à l'arrêt. Y a-t-il encore de l'espoir pour Contraband ? Possiblement. L'histoire rappelle celle du FPS de Romero Games, lui aussi abandonné par Xbox Game Studios, mais le studio de John et Brenda Romero est à la recherche d'un nouveau partenaire pour poursuivre le développement. Avalanche Studios va sans doute tenter de faire de même pour Contraband, mais le développeur n'est clairement plus au meilleur de sa forme, il a licencié du personnel et fermé ses studios à New York et Montréal l'année dernière. En clair, l'espoir de revoir un jour Contraband est très, très mince.

Il y a quand même une nouvelle rassurante du côté des jeux édités par Xbox. Selon un porte-parole de Microsoft cité par Jason Schreier, « OD, la collaboration entre Xbox et Hideo Kojima, est toujours en développement ». Une information déjà évoquée par Windows Central le mois dernier. Un titre qui va mettre encore un moment à voir le jour, Kojima Productions vient de sortir Death Stranding 2: On the Beach, disponible à 64,99 € chez Leclerc.