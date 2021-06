E3 2021 : Contraband, une nouvelle exclusivité Xbox en partenariat avec Avalanche Studios annoncée !

Vous connaissez déjà Avalanche Studios pour les Just Cause, Mad Max ou RAGE 2. Pour le prochain projet de l'équipe principale, les développeurs se sont associés aux Xbox Game Studios afin de développer une toute nouvelle licence annoncée lors du Xbox & Bethesda Games Showcase : Contraband.



Le premier teaser nous vante un univers en open-world avec des missions coopératives, certainement autour d'un groupe de mercenaires, qui évolueront dans le pays fictionnel de Bayan dans les années 1970. Et c'est à peu près tout ce que nous dit la vidéo, qui confirme tout de même une sortie en exclusivité sur Xbox Series X|S, PC et Xbox Cloud Gaming, et dans le Xbox Game Pass pour les abonnés.



Pour la date de sortie et les détails, il faudra repasser, mais il y a déjà de quoi être curieux.