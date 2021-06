E3 2021 : Shin Megami Tensei V enfin daté dans une nouvelle bande-annonce dévoilant son gameplay

La Switch et Shin Megami Tensei V, c'est une véritable histoire d'amour qui remonte à la présentation de janvier 2017 où il avait simplement teasé, avant d'être officialisé bien des mois plus tard. S'en est suivi une traversée du désert avant une réapparition presque inespérée l'été dernier pour simplement nous annoncer un lancement en 2021. Depuis, plus rien, jusqu'à tout récemment et ce qui s'apparente à une fuite du site officiel japonais, qui nous laissait donc espérer une apparition lors du Nintendo Direct de ce mardi. Ça n'a pas manqué et voici donc une nouvelle bande-annonce du projet :

Pour commencer, oui, Shin Megami Tensei V verra bien le jour le 11 novembre 2021 au Japon et le 12 dans le reste du monde. Le personnage féminin nous servant d'héroïne sera projeté dans une version post-apocalyptique de Tokyo remplie d'anges et de démons, que nous pourrons recruter via un système de dialogue en plein affrontement, se déroulant au tour par tour avec un nombre d'actions limitées. Certains pourront même se joindre à nous si nous refusons leur proposition. Il sera d'ailleurs toujours possible de les fusionner.

Dans Shin Megami Tensei V, le nouvel épisode de la série acclamée de jeux de rôle Shin Megami Tensei, vous incarnez un lycéen qui doit rassembler et utiliser de nouveaux pouvoirs pour survivre à un monde postapocalyptique et affronter les démons qui l'habitent au cours de combats basés sur un système d'ordres à donner. Les démons sont des adversaires redoutables, mais certains accepteront de se battre à vos côtés si vous réussissez à négocier avec eux. Quel destin vous attend dans ce monde à l'agonie ?

Par ailleurs, la bande-annonce diffusée par Atlus au Japon contient bien des passages inédits, à apprécier sans modération.

Un livestream sera diffusé au Japon dès ce mercredi 16 juin à 13h00, préparez-vous à en apprendre davantage à cette occasion. Vous pourrez le suivre ci-dessous.

En attendant la venue de Shin Megami Tensei V, vous pouvez (re)découvrir son lointain prédécesseur dans Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster, vendu 44,90 € par Amazon sur Switch.