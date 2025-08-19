LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, le Chevalier Noir de Gotham va revenir casser des briques !

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight annoncé





Après un LEGO Star Wars : La Saga Skywalker sorti en 2022, TT Games a pris son temps pour développer son prochain jeu et va de nouveau s'attaquer à l'univers DC Comics. Cette fois, pas question d'incarner de super-vilains, c'est un retour aux sources qui est proposé puisque ce sera Batman qui en sera le héros ! Avec LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, nous suivrons les débuts de Bruce Wayne de son entraînement auprès de la Ligue des Assassins jusqu'à ce qu'il devienne une légende redoutée à Gotham City et ce au sein d'un monde ouvert. Des références et moments cultes provenant de plusieurs décennies d'aventures seront réunis dans ce projet qui proposera un choix de difficulté et disposera d'un système de combat rendant justice au personnage.

Quand sortira LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ?





Jouable sur le salon dès demain au travers d'une démo, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight est attendu en 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 et PC (Steam, Epic Games Store).

