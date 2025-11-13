Steam Frame : les premiers testeurs tracent une ligne claire entre forces et faiblesses du casque VR de Valve

Le Steam Frame suscite beaucoup d attentes et les premiers essais partagés par plusieurs rédactions anglophones commencent à montrer un portrait assez clair de ce que ppropose Valve. Même si le casque n est pas encore définitif, ces retours esquissent une vision commune où autonomie, confort et streaming en 6 GHz s imposent comme des axes majeurs.

« Ce qui surprend d abord, c est la manière dont Valve cherche à réunir la liberté d un casque autonome et la puissance d un PC sans revenir au filaire »

Chez IGN, les journalistes racontent que le streaming les a impressionnés. Ils décrivent une session de Half Life Alyx étonnamment fluide. L expérience leur rappelle leurs parties en filaire sur le Valve Index, ce qui en dit long sur la qualité du lien sans fil. Ils remarquent aussi le foveated streaming qui renforce la netteté là où le regard se pose. Le système ajuste le flux vidéo sans qu un studio n ait à adapter son jeu. Pour l'usage autonome, leur avis reste mitigé. Le processeur interne suffit à faire tourner des titres modestes mais ne permet pas d espérer une VR exigeante directement depuis le casque.

Chez UploadVR, l'accueil est très similaire. Leur équipe parle surtout du confort. Le casque paraît léger, bien équilibré et agréable à porter grâce à la batterie placée à l'arrière. Ils apprécient également la qualité du sans fil qui semble tenir ses promesses. En revanche, ils relèvent plusieurs limites. Les écrans LCD offrent des noirs assez gris et le tracking inside out peut être mis en difficulté dans les mouvements rapides. L'ancien système Lighthouse restait plus précis dans ce type de situations. Ils rappellent aussi que le mode autonome repose sur Proton et FEX, ce qui entraîne des comportements variables selon les jeux.

Du côté de Eurogamer, l'analyse porte davantage sur l architecture. Le site voit dans SteamOS ARM un pari risqué mais intéressant. Les démonstrations laissent apparaître un potentiel réel. Les ingénieurs expliquent par exemple que Hades 2 peut atteindre 1440p et 90 Hz directement sur le casque. Eurogamer reste prudent mais note que la performance est encourageante. Les Frame Controllers retiennent aussi leur attention. Ces manettes utilisent les sticks magnétiques du nouveau Steam Controller et peuvent remplacer une manette classique. Elles permettent donc de jouer à une partie importante du catalogue Steam. Pour eux, le Steam Frame dépasse son rôle de simple casque VR et devient un appareil plus polyvalent, capable d'être utilisé comme mini PC lorsqu il est relié à un écran.