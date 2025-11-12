Steam Frame, Steam Machine et Steam Controller : Valve officialise son hardware pour 2026

Les rumeurs allaient bon train ces dernières heures et elles viennent de se confirmer. Valve vient de dévoiler son nouveau casque VR Steam Frame, sa nouvelle manette Steam Controller, et même une console Steam Machine. Après le Steam Deck, Valve agrandit sa gamme de hardware, espérons que le Controller et la Machine fassent mieux qu'à l'époque.

Malheureusement, aucun prix n'a été dévoilé pour le moment. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le Steam Frame :

Steam Frame - Vos jeux dans toutes les dimensions imaginables





La réalité virtuelle sans fil, confortable et légère pour votre bibliothèque Steam.

Avec ou sans VR





Le Steam Frame se compose d'un casque et de contrôleurs VR sans fil. Il est pensés pour la retransmission et compatible avec l'intégralité de votre bibliothèque Steam. Plongez dans une réalité virtuelle immersive, ou cantonnez-vous à une expérience classique avec vos autres jeux non-VR. Le mieux dans tout ça ? Même pas besoin de PC !

Confortable et simple d'utilisation





Le casque du Steam Frame est léger et compact, avec un poids équilibré de l'avant à l'arrière pour une expérience des plus confortables. Il suffit de l'enfiler pour commencer à jouer : ni fil ni configuration ne vous ralentit.

Retransmission de grande qualité





Les expériences de diffusion de jeux peuvent être très variables : le Steam Frame a été conçu avant tout pour offrir des transmissions stables et de grande qualité.

Adaptateur sans fil et radio double





L'adaptateur sans fil prêt à l'emploi de 6 GHz inclus offre une liaison dédiée pour la retransmission de jeux VR et non-VR. Les deux radios du Steam Frame rendent cette liaison encore plus stable : une radio est chargée de retransmettre l'audio et le rendu vidéo, tandis que l'autre se connecte à votre wifi. Deux lignes dédiées, sans répercussion sur la bande passante.

Nouveauté : la transmission fovéale





La transmission fovéale est une nouvelle fonctionnalité qui optimise les détails dans votre champ visuel, la qualité de l'image et l'optimisation de la bande passante s'en trouvent décuplées. En interne, des données de suivi oculaire à faible latence sont exploitées pour diriger les pixels de meilleure qualité uniquement là où vous regardez. Le tout s’effectue de manière totalement imperceptible, et fonctionne pour l'ensemble de votre bibliothèque Steam.

Plongez directement au cœur du jeu - Il vous suffit de sortir le casque de l'état de veille pour plonger en jeu. Aucune configuration ni complication : autant de temps en plus pour jouer.

- Il vous suffit de sortir le casque de l'état de veille pour plonger en jeu. Aucune configuration ni complication : autant de temps en plus pour jouer. Des lentilles sur-mesure - Les lentilles Pancake, fines, légères et faites sur-mesure, offrent une netteté totale et un champ de vision accru. Le casque est doté de deux écrans LCD 2 160 × 2 160 (un par œil), avec une fréquence de rafraichissement allant de 72 à 144 Hz.

- Les lentilles Pancake, fines, légères et faites sur-mesure, offrent une netteté totale et un champ de vision accru. Le casque est doté de deux écrans LCD 2 160 × 2 160 (un par œil), avec une fréquence de rafraichissement allant de 72 à 144 Hz. Une expérience audio sans faille - Grâce à ses hautparleurs doubles stéréos placés de part et d'autre du casque, le Steam Frame offre une expérience sonore de haute fidélité. Les hautparleurs de chaque paire sont orientés dans la direction opposée pour annuler les vibrations, qui peuvent interférer avec le système de suivi.

- Grâce à ses hautparleurs doubles stéréos placés de part et d'autre du casque, le Steam Frame offre une expérience sonore de haute fidélité. Les hautparleurs de chaque paire sont orientés dans la direction opposée pour annuler les vibrations, qui peuvent interférer avec le système de suivi. Suivi par caméra - Aucune installation n'est nécessaire. Quatre caméras monochromes de haute définition effectuent le suivi des contrôleurs et du casque. Et grâce aux LED infrarouges situées à l'extérieur, le suivi est optimal même dans les environnements sombres.

- Aucune installation n'est nécessaire. Quatre caméras monochromes de haute définition effectuent le suivi des contrôleurs et du casque. Et grâce aux LED infrarouges situées à l'extérieur, le suivi est optimal même dans les environnements sombres. Des contrôleurs pour tous vos jeux - Alternez en un clin d'œil entre vos jeux VR et non-VR. La disposition des touches des Steam Frame Controllers a été pensée pour fonctionner avec toute votre bibliothèque Steam.

Les commandes VR de vos rêves… - Le casque suit la position des Steam Frame Controllers dans l'espace, et ceux-ci disposent de tous les boutons nécessaires pour vos jeux VR. Le suivi capacitif des doigts augmente d'autant plus l'immersion. Ces commandes sont entièrement rétrocompatibles et fonctionnent avec l'intégralité du catalogue SteamVR.

- Le casque suit la position des Steam Frame Controllers dans l'espace, et ceux-ci disposent de tous les boutons nécessaires pour vos jeux VR. Le suivi capacitif des doigts augmente d'autant plus l'immersion. Ces commandes sont entièrement rétrocompatibles et fonctionnent avec l'intégralité du catalogue SteamVR. … et des commandes aussi adaptées pour les jeux non-VR - Les Steam Frame Controllers disposent aussi de toutes les commandes que vous connaissez déjà pour jouer à des jeux non-VR : croix directionnelle, boutons ABXY, joysticks et gâchettes analogiques et hautes sont exactement où vous avez l'habitude de les trouver.

- Les Steam Frame Controllers disposent aussi de toutes les commandes que vous connaissez déjà pour jouer à des jeux non-VR : croix directionnelle, boutons ABXY, joysticks et gâchettes analogiques et hautes sont exactement où vous avez l'habitude de les trouver. Joysticks magnétiques - Le Steam Frame inclut des joysticks magnétiques de nouvelle génération pour une précision accrue, et qui permettent une détection capacitive des doigts. Il s'agit des mêmes joysticks que ceux du Steam Controller.

- Le Steam Frame inclut des joysticks magnétiques de nouvelle génération pour une précision accrue, et qui permettent une détection capacitive des doigts. Il s'agit des mêmes joysticks que ceux du Steam Controller. Pile facile d'accès - Chaque Steam Frame Controller fonctionne avec une seule pile AA, pour une autonomie d'environ 40 heures.

Jouez en toute autonomie





Le Steam Frame est un PC équipé d'un processeur Snapdragon 8 qui tourne sous SteamOS. Avec ses 16 Go de RAM, le Steam Frame permet de jouer de manière autonome à un nombre croissant de jeux VR et non-VR sans nécessiter de retransmission depuis votre PC de jeu.

Le Steam Frame, c'est un PC :

Fonctionne sous SteamOS

Mise en veille et reprise rapides des jeux, sauvegardes dans le cloud… toutes les fonctionnalités qui rendent SteamOS si agréable à utiliser sont maintenant disponibles en VR ! Comme n'importe quel autre appareil SteamOS, installez vos propres applications, ouvrez un navigateur… bref, faites ce que vous voulez : c'est votre PC.

Steam Frame Verified pour les jeux en mode autonome

Tout comme Steam Deck et la Steam Machine, le Steam Frame disposera d'un programme de compatibilité indiquant quels jeux de votre bibliothèque (VR ou non) fonctionnent en mode autonome.

Le Steam Frame fonctionne partout où Steam est installé.





En un clin d'œil, votre casque Steam Frame s'associe à votre Steam Controller. Vous verrez même un Steam Controller virtuel flotter dans votre espace VR ! Retransmettez le jeu depuis votre PC, votre ordinateur portable, votre Steam Deck ou votre Steam Machine pour une expérience immersive avec tous vos jeux favoris.

