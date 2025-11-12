Valve préparerait une vague d’annonces ce soir : nouveau Steam Controller, casque Deckard et boîtier Fremont en approche

Dans notre dossier consacré à la stratégie matérielle de Valve - Valve prépare sa plus grande offensive matérielle avec Deckard (Steam Frame) et Fremont - nous évoquions une architecture à trois volets : un casque autonome haut de gamme baptisé Deckard (ou Steam Frame), un boîtier multimédia destiné au salon nommé Fremont, et la passerelle portable que représente déjà le Steam Deck. Cette approche traduit une volonté claire de construire un véritable écosystème matériel unifié autour de SteamOS et de la compatibilité PC.

Les nouvelles informations partagées par Brad Lynch s’inscrivent dans cette même logique. Le datas miner affirme que Valve planche sur une nouvelle version du Steam Controller, dont une image générée par intelligence artificielle circule actuellement. Bien que non officielle, cette illustration aurait été créée à partir d’une photo réelle du prototype, non publiée pour préserver la confidentialité de la source.

Le design montré évoque une manette plus conventionnelle que la première, avec deux sticks analogiques, une croix directionnelle plus marquée et une disposition des boutons inspirée des manettes Xbox. Valve conserverait cependant certaines spécificités comme les pavés tactiles, signe d’une continuité avec la philosophie du modèle original.

Brad Lynch mentionne également la présence d’une technologie capacitive simplifiée, dite CapSense, permettant à la manette de détecter la distance entre les mains et les poignées. Une approche similaire à celle des contrôleurs Index VR, mais sans suivi complet des doigts. L’appareil serait accompagné d’un dongle sans fil, identifié sous les noms de code Proteus et Nereid, renforçant l’idée d’une compatibilité pensée pour le PC ou de futurs appareils SteamOS.

Cette manette pourrait donc constituer une nouvelle pièce du puzzle matériel de Valve. Après le casque autonome Deckard, le boîtier Fremont et le Steam Deck, la firme chercherait à consolider son écosystème avec une manette capable de s’adapter à plusieurs plateformes, qu’il s’agisse de jeu PC classique ou d’expériences en réalité mixte.

Selon les sources de Brad Lynch, l’annonce officielle de tout cela pourrait même intervenir ce soir, ce qui confirmerait la montée en puissance de Valve sur le plan du hardware. Nous serons en live sur notre chaine YouTube pour attendre, avec vous, la potentielle annonce