gamescom Opening Night Live 2021 : suivez toutes les annonces de la conférence d'ouverture ce soir dès 19h30

Pour la deuxième année consécutive, la gamescom se tiendra exclusivement au format numérique, crise sanitaire oblige. Des festivités auront ainsi lieu de ce mercredi 25 août jusqu'au vendredi 27 août, avec des présentations et des révélations en ligne, pour retrouver un peu l'esprit du salon du jeu vidéo de Cologne.

La première étape de cette semaine, en dehors du Xbox Stream, c'est la conférence d'ouverture de Geoff Keighley, le gamescom Opening Night Live. Il aura lieu ce soir à 20h00, pour des coups de projecteur sur une trentaine de titres déjà connus ou annoncés pour la première fois. Un pré-show débutera dès 19h30 avec des regards sur 8 premiers jeux.



Sont d'ores et déjà attendus Call of Duty: Vanguard avec une séquence de jeu, Death Stranding: Director's Cut avec un trailer de gameplay, Far Cry 6 avec une bande-annonce pour son histoire, Genshin Impact, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, le nouveau Saint Row, Sifu, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, Bloodhunt, Valheim avec sa mise à jour Earth and Home, Super Monkey Ball Banana Mania pour un nouveau personnage venu des tiroirs de SEGA, Massive Monsters et Devolver Digital avec un projet inédit commun, Nobody Saves the World ou encore JETT: The Far Shore. Et pour les surprises, tous les espoirs sont permis !

Vous pourrez suivre la conférence dès la diffusion du pré-show à 19h30 via le flux vidéo ci-dessus.