gamescom Opening Night Live : suivez l'évènement en direct ce soir dès 19h30 !

La gamescom est normalement le grand évènement vidéoludique de l'année en Europe, accueillant des centaines de milliers à Cologne. COVID-19 oblige, la célébration n'aura pas lieu, ou en tout cas pas sous sa forme habituelle. Les développeurs et éditeurs prévoient tout de même des présentations et des annonces d'ici la fin de semaine, et le gros morceau, ce sera dès ce soir avec la gamescom Opening Night Live.

L'infatigable Geoff Keighley a organisé un évènement qui sera diffusé en direct à partir de 20h00, mais des révélations sont prévues dès 19h30. Une trentaine de titres feront parler d'eux à cette occasion, et une bonne partie a déjà été confirmée : attendez-vous à retrouver LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, Little Nightmares II, Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, Medal of Honor: Above and Beyond, Call of Duty: Black Ops Cold War, Mafia: Definitive Edition, Ratchet & Clank: Rift Apart, Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Star Wars: Squadrons, un nouveau titre signé Modus Games, Les Sims 4 pour un nouveau DLC, DOOM Eternal pour son extension Ancient Gods, Épisode 1, Fall Guys avec sa Saison 2 ou encore la série animée World of Warcraft Shadowlands.

Vous pourrez suivre l'évènement en live via le flux vidéo ci-dessus à partir de 19h30 : n'hésitez pas à le commenter avec notre communauté sur Discord.