La Game Boy en LEGO se dévoile, elle est sublime (et pas trop chère)

En tout début d'année, alors que les joueurs attendaient une annonce officielle de la Switch 2, Nintendo avait dévoilé... une Game Boy en LEGO. Un produit simplement teasé avec une courte vidéo, mais le lancement est prévu en octobre et il était grand temps que Nintendo et LEGO nous présentent un peu plus en détail cette Game Boy en briques.

La Game Boy LEGO se dévoile !

La Game Boy en LEGO est disponible en précommande sur la boutique officielle LEGO et elle est magnifique. La console portable de Nintendo est reproduite à l'échelle 1:1 avec de nombreux détails, nous retrouvons la croix directionnelle et les boutons A, B, Start et Select, il est même possible d'insérer deux fausses cartouches (The Legend of Zelda: Link's Awakening et Super Mario Land) ou encore d'afficher l'écran d'accueil Nintendo ou des images des jeux avec des écrans lenticulaires. Un support sera même inclus pour exposer la console et une cartouche.

Combien coûtera la Game Boy LEGO ?





Portant le numéro d'article 72046, la Game Boy en LEGO comprendra 421 pièces et sera disponible le 1er octobre 2025, contre 59,99 €. Vous pouvez également la réserver sur Amazon.

