Nintendo Switch Online : une grosse fournée de jeux Game Boy fait son arrivée

Les précédents ajouts du Nintendo Switch Online ont tous concerné la formule Pack additionnel avec la semaine dernière Killer Instinct Gold du côté de l'émulateur N64, ainsi que Fire Emblem: The Sacred Stones sur GBA et trois titres de la Mega Drive le mois dernier. Si vous n'avez souscrit qu'à l'abonnement de base, vous allez cette fois pouvoir en profiter puisque ce sont pas moins de quatre productions en provenance de la Game Boy et de la GB Color qui viennent d'être ajoutées, les précédentes remontant à mars pour le Mario Day.

Les heureux élus sont Survival Kids, dont la licence va faire son retour avec un jeu inédit du même nom sur Switch 2 ; Gradius: The Interstellar Assault ou Nemesis II: The Return of the Hero comme il était appelé par chez nous ; Kirby's Star Stacker et The Sword of Hope.

Vous trouverez ci-dessous les résumés en provenance de l'application.

Survival Kids

Mettez vos talents de survie à l'épreuve ! Dans ce jeu de rôle et de survie sorti en 1999 sur Game Boy Color, vous incarnez l'enfant d'un explorateur renommé. Une violente tempête éclate alors que vous êtes en croisière avec votre père et vous échouez sur une île déserte. Sans aucune aide en vue, vous ne pouvez compter que sur vous-même ! Parcourez l'île à la recherche de nourriture et d'eau, et combinez des objets pour créer les outils nécessaires à votre survie. En fouillant chaque recoin de l'île, vous pourriez trouver un moyen de vous échapper !

Gradius: The Interstellar Assault

Vos chances de survie sont d'une sur un million. Ce jeu de tir à défilement horizontal est sorti sur Game Boy en 1992. Alors que vous croyez la bataille terminée, le feu éclate soudain de tous côtés. Un essaim ennemi approche ! Avec les trois armes disponibles (MISSILE, DOUBLE et LASER), vous devez adapter vos attaques au terrain et aux ennemis de chaque niveau. N'oubliez pas que les armes DOUBLE et LASER ne peuvent pas être équipées en même temps !

Kirby's Star Stacker

Faites équipe avec Kirby et ses amis Rick, Ken et Coo dans ce jeu de puzzle plein d'action, pour empiler les étoiles. Les blocs-compagnon et les blocs-étoile tombent au hasard du haut de l'écran, et vous devez placer les blocs-étoile entre des blocs-compagnon identiques pour les faire disparaître. Vos réflexes et votre ingéniosité seront mis à rude épreuve par le Roi DaDiDou, qui mettra tout en œuvre pour vous arrêter. Faites chauffer vos neurones dans le mode de jeu principal, mais aussi avec les modes Challenge et Time Attack !

The Sword of Hope

Le prince Theo porte une marque de naissance en forme de dague : la marque de l'élu. Dans ce jeu de rôle sorti sur Game Boy en 1991, vous accompagnez Theo dans sa quête de l'épée de l'Espoir, une arme dont vous aurez besoin pour sauver le royaume. Outre vos armes et pouvoirs magiques, vous disposez de trois commandes essentielles. LOOK (regarder) permet d'observer les gens et les environnements, OPEN (ouvrir) sert à ouvrir les coffres pour trouver des trésors, et HIT (frapper) doit être utilisé à bon escient. Un coup mal placé pourrait exaspérer votre cible... ou révéler un secret inattendu !