Nintendo Switch Online : les jeux GameCube arrivent en exclu sur Switch 2, trois titres cultes déjà officialisés

Depuis plusieurs années, les joueurs attendent de pouvoir redécouvrir les jeux GameCube sur la Switch, mais Nintendo en a décidé autrement. Le constructeur japonais a profité de la présentation de sa nouvelle console pour annoncer que les jeux GameCube seront disponibles via l'abonnement Nintendo Switch Online... exclusivement sur Switch 2.

Oui, c'est un argument de taille pour cette nouvelle machine et Nintendo frappe fort d'emblée en confirmant l'arrivée de trois titres cultes : The Legend of Zelda: The Wind Waker, SoulCalibur II et F-ZERO GX seront jouables sur Switch 2 grâce au Nintendo Switch Online. Une flopée d'autres titres arriveront par la suite, la vidéo ci-dessus confirme déjà Super Mario Sunshine, Fire Emblem: Path of Radiance, Pokémon XD : Le Souffle des ténèbres, Mario Smash Football, Chibi-Robo!, Luigi's Mansion ou encore Pokémon Colosseum.

En plus de ces jeux, Nintendo sortira une manette GameCube pour la Switch 2, qui disposera du bouton C pour le GameChat. Une manette qui sera réservée aux abonnés Nintendo Switch Online. L'abonnement au NSO + Pack additionnel est disponible à 39,99 € pour 12 mois via Amazon. Tout cela sera disponible au lancement de la Switch 2, le 5 juin 2025.