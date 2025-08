Nintendo Switch : après le Canada, au tour des États-Unis de subir une hausse des tarifs de l'ancienne console

Après le Canada, au tour des États-Unis





Le 30 juin dernier, Nintendo effectuait une annonce qui n'a clairement pas dû plaire aux joueurs vivant au Canada, à savoir l'augmentation des prix de la Switch et ses jeux sur le territoire, effective ce 1er août 2025. En se référant à la boutique officielle locale, la Switch y est désormais vendue 419,99 $ (+20 $), la OLED est à 489,99 $ (+40 $) et la Lite coûte 259,99 $ (+20 $). Et en ce qui concerne les jeux, il faut débourser 84,99 $ (+5 $) pour la plupart des first-party sur l'eShop, voire 99,99 $ (+10 $) pour les deux principaux Zelda (BOTW et TOKT).

Alors que le feuilleton entourant les droits douaniers imposés par Donald Trump a repris de plus belle, c'est au tour des États-Unis d'être la cible évidente de Nintendo du côté des augmentations. Là encore, c'est la Switch première du nom qui va être impactée et coûtera plus cher d'ici quelques jours. En revanche, les jeux ne vont pas être impactés, à croire que ce serait un trop gros risque financier.

Le communiqué de Nintendo





Sur son site officiel, nous pouvons lire la chose suivante :

Mise à jour des prix de la Nintendo Switch Les prix des consoles et produits Nintendo Switch d'origine seront modifiés aux États-Unis en fonction des conditions du marché, à compter du 3 août 2025. Ces prix incluent la Nintendo Switch – Modèle OLED, la Nintendo Switch, la Nintendo Switch Lite et certains accessoires Nintendo Switch. D'autres produits Nintendo, dont certains accessoires Nintendo Switch 2, certains amiibo et le réveil Nintendo Sound Clock: Alarmo, seront également ajustés. Les prix de la console Nintendo Switch 2, des jeux physiques et numériques Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, ainsi que des abonnements Nintendo Switch Online, resteront inchangés pour le moment. Veuillez toutefois noter que des ajustements de prix pourraient être nécessaires ultérieurement. Les informations tarifaires pour les consommateurs américains sont disponibles sur www.nintendo.com/us/store/

À titre comparatif, la Switch y est vendue 299,99 $, la OLED est à 349,99 $ et la Lite coûte 199,99 $.

Espérons que la prochaine cible de la firme japonaise ne soit pas l'Europe. Ici, une Switch modèle OLED se trouve actuellement à 319,99 € chez Cdiscount ou à la Fnac, voire 310,49 € chez Leclerc ou sur Amazon, ce qui représente déjà une sacrée somme pour bien des familles.