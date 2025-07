Nintendo Switch 2 Welcome Tour : un étonnant développeur se cachait derrière ce jeu

Nintendo et ses développeurs, le grand silence





Nintendo n'est jamais très loquace lorsqu'il s'agit de citer les studios et développeurs qui créent ses jeux. Chose assez rare, le constructeur a quand même annoncé que Nintendo EPD Tokyo a développé Donkey Kong Bananza, sans confirmer la présence de Kenta Motokura, Yoshiaki Koizumi et Koichi Hayashida (Super Mario Odyssey) au générique. Et c'est seulement un mois après la sortie d'un autre jeu que nous découvrons son développeur.

Un jeu de lancement ennuyeux





Au lancement de la Switch 2, Nintendo proposait Mario Kart World, mais également Welcome Tour, un titre uniquement disponible sur l'eShop, vendu 9,99 € de trop et permettant de faire le tour de la nouvelle console (et de ses accessoires payants). Un titre qui a fait couler beaucoup d'encre pour son aspect trop scolaire, nous sommes loin de Wii Sports, Nintendo Land ou 1-2 Switch. Et pourtant, c'est un studio spécialisé dans les party games qui l'a conçu !

Un studio spécialisé dans les party games a conçu Welcome Tour





Comme le rapporte VGC, Nintendo Cube a mis à jour son site officiel, dévoilant qu'il a développé Nintendo Switch 2 Welcome Tour, bien qu'aucun générique ne soit présent dans le jeu. Auparavant connu sous le nom de NDCube, le studio est réputé pour les Wii Party, 51 Worldwide Games, le jeu mobile Animal Crossing: Pocket Camp, Everybody 1-2-Switch! et les Mario Party, du 9 à Jamboree. Bref, un studio qui sait concevoir des titres funs, mais pas ici.

Une énième commande





Nintendo Cube appartient au constructeur japonais et ne fait qu'accomplir des commandes, mais il est bien dommage que Nintendo n'ait pas considéré le savoir-faire de ce développeur pour Nintendo Switch 2 Welcome Tour, un titre intéressant, mais pas amusant.