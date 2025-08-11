One Piece: Pirate Warriors 4 dévoile enfin son Character Pass 3 avec les choix de personnages en DLC des fans

Une espérance de vie encore étirée comme un élastique





En février dernier, Bandai Namco et Omega Force (Koei Tecmo) annonçaient la venue de One Piece: Pirate Warriors 4 sur PS5 et Xbox Series X|S, c'est-à-dire des versions natives du musō pouvant déjà être joué dessus. Les joueurs attendent toujours depuis. Pour rappel, sa sortie initiale remonte au 26 mars 2020, mais entre la lente avancée de l'anime qui est elle-même liée au rythme du manga et la rentabilité de simplement proposer du contenu payant au lieu d'un tout nouveau jeu comme avec le Character Pass 2 en 2023-24, l'idée même de voir un cinquième épisode semble pour le moment écartée. En effet, dans le même temps, de nouveaux personnages en DLC étaient également promis, basés sur un sondage lancé dans la foulée. Autant dire qu'il fallait forcément s'attendre à ce que cela prenne du temps avant que le développement ne porte ses fruits. À l'occasion du One Piece Day ce week-end, les résultats sont enfin tombés, mais pas seulement !

Les votes des fans et Egg Head





La vidéo qui a été diffusée introduit donc tout d'abord le Character Pack 8 alors que le dernier en date était le sixième, avec des scènes non pas tirées du jeu, mais de l'anime pour présenter les personnages retenus. La raison est évidente en voyant pour quand ils sont prévus, leur développement est tout simplement en cours. La communauté a donc choisi Ener, qui était jouable dans Pirate Warriors 3, mais n'avait pas été ramené ensuite... L'équipage de Kaidō qui n'était absolument pas représenté jusque là malgré la présence de Jack comme antagoniste aura donc droit à King, tandis que Zephyr du film Z a bien plus de fans que nous l'aurions cru.

Quant au Character Pack 7, son premier représentant sera donc... Rob Lucci, qui va ainsi bénéficier d'une déclinaison post-ellipse avec les nouveautés qu'il a pu montrer au cours de l'arc Egg Head, dont l'Éveil de son Fruit du démon. L'anime arrivant dans la dernière partie de ce récit, le choix n'est pas surprenant. Puisque le nom du pack reste un mystère, nous misons sur le nom de l'île. Si tel est le cas, le choix des deux autres combattants sera limité. Nous voyons bien évidemment Kuma être enfin jouable, ce ne serait que justice puisqu'il l'était dans le troisième épisode. Et puisque le peu de techniques ou d'apparitions au combat n'a jamais dérangé les développeurs, Kaku, Jewelry Bonney et Stussy sont également de bons candidats. Bref, wait & see.

Character Pass 3 (sortie le 11 août 2025) Character Pack 7 : Pack ??? (automne 2025) Personnages jouables additionnels :

Rob Lucci (CP0) ;



??? ;



??? ;

Costumes supplémentaires x3. Character Pack 8 : Pack sélection spéciale (début 2026) Personnages jouables additionnels :

Ener ;



King ;



Z. Bonus d'achat du Character Pass 3 Technique additionnelle Kamusari utilisable par Shanks et Shanks (Film RED).

