One Piece: Pirate Warriors 4, les légendes Roger, Rayleigh et Garp déchaînent leur puissance prodigieuse en vidéos pour leur lancement

L'été dernier, Bandai Namco a décidé de relancer le musou One Piece: Pirate Warriors 4 d'Omega Force (Koei Tecmo) au travers d'un Character Pass 2 composé de trois packs pour un total de 9 personnages jouables supplémentaires. Le Pack Bataille d'Onigashima a ainsi fait son arrivée en septembre, ajoutant Luffy en Gear 5, Kaidō sous sa forme hybride et Yamato. En janvier, le Pack One Piece Film RED a apporté Uta, Koby et un nouveau Shanks. Pour la dernière vague, c'est Gol D. Roger qui a en premier lieu été officialisé. Il faut toutefois croire que l'éditeur voulait tout boucler avant la fin de son année fiscale, puisque c'est cette semaine que le Pack Aube des légendes a été rendu disponible, avec au préalable une mise en avant express des deux autres personnages ajoutés.

Aux côtés de l'ancien Roi des Pirates, nous retrouvons donc son fidèle bras droit Silvers Rayleigh et son rival dans les rangs de la Marine, Monkey D. Garp. Bon, les développeurs se sont surtout fait plaisir en inventant leurs movesets puisque les différentes offensives de ces légendes n'ont pas énormément été montrées en action que ce soit dans le manga ou l'anime, le vice-amiral étant celui qui en a montré le plus alors qu'il était plus âgé.

Gol D. Roger : Le légendaire Roi des Pirates et le père d'Ace. Voguant sur les mers de Grand Line à bord de l'Oro Jackson, il fut tout premier pirate à atteindre Laugh Tale et à trouver le One Piece. Roger est un redoutable épéiste qui inflige des dégâts monstrueux avec son Fluide écrasant.

: Le légendaire Roi des Pirates et le père d'Ace. Voguant sur les mers de Grand Line à bord de l'Oro Jackson, il fut tout premier pirate à atteindre Laugh Tale et à trouver le One Piece. Roger est un redoutable épéiste qui inflige des dégâts monstrueux avec son Fluide écrasant. Rayleigh (Vice-capitaine de l'Équipage de Roger) : Le célèbre bras droit de Gol D. Roger qui fut un jour le maître de Luffy. Épéiste incroyablement puissant et membre loyal de son équipage, Rayleigh a cumulé les batailles historiques et les exploits pendant sa jeunesse. Essayez ses combos incroyables et ses techniques à la vitesse ahurissante.

: Le célèbre bras droit de Gol D. Roger qui fut un jour le maître de Luffy. Épéiste incroyablement puissant et membre loyal de son équipage, Rayleigh a cumulé les batailles historiques et les exploits pendant sa jeunesse. Essayez ses combos incroyables et ses techniques à la vitesse ahurissante. Garp (Héros de la Marine) : Alias « Garp la Poigne », le grand-père de Luffy. Il a bâti sa légende dans la Marine lors de batailles titanesques contre les plus terribles équipages de pirates du monde de One Piece, ce qui lui a valu le titre de « héros ». Garp se sert de ses puissants poings pour asséner des coups dévastateurs aux ennemis autour de lui.

Des vidéos de gameplay de chaque personnage ont aussi été diffusées, nous en montrant un peu plus.

Le Character Pass 2 est vendu 29,99 €, tandis que ce pack seul coûte 11,99 €. Dans les deux cas, il vous faudra débourser 2,99 € en plus si vous souhaitez acquérir le contenu Path to the King of the Pirates & Soul Map 3, qui est lui inclus dans l'Additional Episodes Pack coûtant 6,99 € avec les deux précédents sur Yamato et Koby.

Gol D. Roger, le Roi des pirates, un homme qui s'est emparé de tout ce que le monde avait à offrir. Repoussez vos limites en tentant de surpasser sa légende ! Ce produit inclut la Carte des Âmes 3, qui permet d'obtenir de nouvelles compétences et d'augmenter la limite des statistiques et compétences actuelles.

One Piece: Pirate Warriors 4 est actuellement vendu en promotion sur le PlayStation Store à seulement 9,99 €. Vous pouvez vous procurer des cartes PSN via Amazon ou la Fnac si besoin. Sur PC, Gamesplanet le propose à 33,99 €.