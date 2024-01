One Piece: Pirate Warriors 4, Uta, Shanks et Koby du film RED sont disponibles et exhibent leurs pouvoirs en vidéos

L'été dernier, Bandai Namco a surpris les joueurs en annonçant un Character Pass 2 pour One Piece: Pirate Warriors 4 alors même que le jeu avait été mis de côté depuis fin 2020. Il faut dire qu'avec aucun nouvel arc à adapter (le jeu de base proposait un scénario alternatif à Wano et Egg Head vient seulement de débuter en anime), un cinquième épisode aurait pu paraître très redondant, sans parler du fait qu'ajouter des personnages jouables nécessite moins d'investissement en termes de développement et rapporte plus (le pass coûte 29,99 € pour rappel). Après Luffy disposant de sa transformation en Gear 5, Kaidō en forme hybride et Yamato pour couvrir la bataille d'Onigashima, c'est donc un Pack One Piece Film RED qui est disponible depuis quelques jours maintenant.

Il a en effet été lancé comme prévu le 11 janvier sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Au programme, si jamais vous n'aviez pas suivi, l'ajout de la diva Uta avec son fruit lié au chant, mais aussi une nouvelle version de Shanks et pour la première fois le jeune héros de la Marine Koby. Pour ne pas changer, il est possible de se procurer le pack les réunissant séparément, vendu 11,99€. Une bande-annonce de lancement emplie de gameplay de ces trois personnages a été mise en ligne, ainsi que des vidéos dédiées un peu plus complètes du côté du Japon (celle d'Uta est visible dans notre précédent article).

En plus de ça et comme pour Yamato, un contenu scénarisé additionnel est aussi disponible à l'achat, nommé Koby's Combat Chronicle & Soul Map 2 et coûtant là encore 2,99 € seul ou inclus dans un Additional Episodes Pack vendu 6,99 €.

Rejoignez le jeune héros de la Marine, Koby, lancé dans un entraînement spécial à haute intensité ! *Ce produit inclut la Carte des Âmes 2, qui permet d'obtenir de nouvelles compétences et d'augmenter la limite des statistiques et compétences actuelles.

Un Animation Song Pack est aussi en vente au prix de 9,99 € pour régaler les mélomanes, avec le contenu musical précédemment introduit.

Dans les prochains mois, encore trois personnages jouables seront ajoutés, avec à priori Gol D. Roger pour l'ombre déjà dévoilée. Si vous souhaitez vous procurer One Piece: Pirate Warriors 4, la version de base est vendue 24,99 € sur Amazon.