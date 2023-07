One Piece: Pirate Warriors 4, un Character Pass 2 ajoutant le Gear 5 de Luffy annoncé !

Nous sommes le 22 juillet et c'est donc le One Piece Day célébrant cette année les 26 ans de l'œuvre d'Eiichirō Oda. Un live avec des nouvelles des divers produits dérivés autour de la licence a donc été diffusé, avec à la clé plusieurs annonces fort alléchantes. La première concerne One Piece: Pirate Warriors 4, qui n'avait plus vraiment fait parler de lui depuis la fin des ajouts en DLC de son Character Pass en 2020. Plutôt que de sortir de suite un nouveau jeu, alors que l'anime en est toujours à l'arc Wano Kuni avec dès le mois prochain l'épisode tant attendu du Gear 5, Bandai Namco va donc sortir un Character Pass 2 !

La bande-annonce nous rappelle que One Piece: Pirate Warriors 4 proposait justement une aventure à Wano Kuni, bien qu'évidemment différente du manga puisque ce n'est qu'en 2022 que l'arc s'est enfin achevé. Ce Character Pass 2 se déclinera une fois encore en trois packs comportant tout autant de personnages jouables pour un total de 9 combattants supplémentaires.

Le DLC 4 « The Battle of Onigashima Pack » sortira en septembre avec une déclinaison de Luffy basée sur la bataille d'Onigashima, qui sera capable de se transformer en Gear 5, mais uniquement pour lancer des techniques spéciales. Des ombres teasent également ce qui nous attend par la suite avec un DLC 5 basé sur One Piece Film RED qui ajoutera Uta et un DLC 6 dont les éclairs noirs et rouges du Haki des rois donnent le ton. En nous basant sur la forme de l'épée et le chapeau de l'illustration ci-dessous, tout porte à croire que nous pourrons incarner Gol D. Roger tel qu'il apparaît dans le flashback de Wano.

Par ailleurs, une skin de Trafalgar Law dans sa tenue d'Onigashima sera offerte pour l'achat de ce Character Pass 2, dont la vente débutera le 24 juillet. Dommage qu'il n'ait pas droit à ses nouvelles techniques avec au passage...

Bon, en revanche, même si ses ajouts ont de quoi plaire, sans nouvelles zones de jeu dans lesquelles utiliser ces personnages, cela risque d'être assez ennuyant. One Piece: Pirate Warriors 4 est toujours en vente sur Amazon à partir de 17,99 €.