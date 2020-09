One Piece: Pirate Warriors 4, Urouge confirmé au roster avec une date de sortie pour le Character Pack 2

Depuis le début du mois, les semaines s'enchaînent et se ressemblent pour One Piece: Pirate Warriors 4, avec la présentation du gameplay des prochains personnages jouables en vidéo. En effet, nous avons vu tour à tour X Drake et Killer en action. Si nous suivions la logique, le troisième guerrier des mers du pack de la Pire Génération devrait donc nous montrer ses techniques ce vendredi, sauf qu'il n'a pas encore été annoncé... Du moins pas officiellement puisque nous avons désormais la certitude quant à son identité.

Le datamining avait vu juste une fois de plus, puisqu'il s'agira d'Urouge, le Moine fou originaire des îles célestes et dont nous savons seulement qu'il peut décupler sa masse musculaire, comme lors de son affrontement face à un Pacifista et Kizaru avant l'ellipse. Pour ne pas changer, c'est ryokutya2089 qui a partagé l'information, sans doute en provenance du V Jump ou du prochain Weekly Shonen Jump. La nouvelle s'accompagne de la date de sortie de ce Character Pack 2, fixée au 24 septembre ! Oui, autant dire que la promotion sera express pour ce grand gaillard.

One Piece: Pirate Warriors 4 est disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC, pouvant être acheté 45,99 € sur Amazon.