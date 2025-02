One Piece: Pirate Warriors 4, un gros chiffre de ventes et du recyclage en vue, n'espérez pas un jeu inédit de sitôt

Le mois prochain, cela fera cinq ans depuis le lancement de One Piece: Pirate Warriors 4, soit une durée équivalente séparant cet épisode de son prédécesseur de 2015. Après avoir eu droit à des personnages en DLC tout au long de l'année 2020, rajoutant certains protagonistes de l'arc Wano Kuni alors en cours dans l'anime et le manga, il avait tiré sa révérence. Mais c'était sans compter sur son éditeur Bandai Namco, qui l'a ressorti du placard en 2023 avec un Character Pass 2 surfant notamment sur le Gear 5 et One Piece Film RED, dont les derniers ajouts remontent à mars dernier. Alors que les fans aimeraient mettre la main sur un Pirate Warriors 5 proposant de réelles nouveautés, au lieu de se retaper les mêmes cartes en boucle, c'est la carte du recyclage qui vient d'être ressortie...

Au détour de l'annonce des 4 millions de ventes du jeu, Bandai Namco a donc officialisé la sortie de One Piece: Pirate Warriors 4 sur PS5 et Xbox Series X|S, des plateformes encore qualifiées ici de next-gen alors qu'elles sont sur le marché depuis fin 2020... Oui, il est déjà possible d'y jouer dessus, espérons que améliorations intéressantes soient proposées. Contrairement à un Dragon Ball Xenoverse 2, il faudra sans doute repasser à la caisse, puisqu'il est indiqué que cette « ultime version » inclura tous les personnages en DLC et missions. Après tout, il ne faut pas oublier que Koei Tecmo est derrière via Omega Force.

En plus de ça, l'éditeur prévoit d'ajouter encore plus de combattants jouables et demande à la communauté ce qu'elle désire via un sondage, qui n'est accessible qu'à ceux ayant un compte, soit une manière comme une autre de récupérer les adresses e-mail des joueurs. Puisque la demande est effectuée seulement maintenant, autant dire qu'il ne faut pas s'attendre à voir ces DLC avant plusieurs mois.

De toute manière, avec seulement l'arc Wano Kuni terminé dans l'anime et Egghead toujours en cours, qui reprendra prochainement après la pause, le matériel permettant de proposer suffisamment de contenu inédit intéressant pour un tel jeu est assez maigre il faut bien l'avouer.

