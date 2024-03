One Piece: Pirate Warriors 4, le Roi des Pirates Gol D. Roger va devenir jouable

Près de quatre ans suite à son lancement, One Piece: Pirate Warriors 4 n'a toujours pas dit son dernier mot, puisque Bandai Namco a décidé de relancer la machine l'année dernière avec un Character Pass 2. Trois vagues de personnages supplémentaires et quelques autres ajouts sont donc là pour redonner de l'intérêt au jeu d'Omega Force. Après Luffy en Gear 5, Kaidō sous sa forme hybride et Yamato faisant la part belle à Onigashima, c'est le film RED qui était à l'honneur avec Uta, Koby et une version alternative de Shanks. Pour la dernière, nous avions vu juste, car c'est bel et bien le Roi des Pirates qui va devenir jouable !

Le Character Pack 6 nous permettra donc de jouer avec Gol D. Roger tel qu'il est apparu en flashback, avec sa chemise rose et ses coups de sabre imbibés de Haki. La vidéo tease également les deux autres personnages qui l'accompagneront. Nous devrions donc retrouver Silver Rayleigh lorsqu'il était plus jeune et sans doute Monkey D. Garp puisque l'ombre met l'accent sur ses poings avec une pose qu'il a déjà arborée.

Aucune date de sortie n'a pour le moment été donnée, mais il faudra peut-être attendre encore quelques mois comme précédemment avant le lancement.

