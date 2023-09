One Piece: Pirate Warriors 4, Luffy en Gear 5, Kaido et Yamato se déchaînent en vidéos pour leur sortie

À la surprise générale, plutôt que de déjà sortir un nouvel épisode, Bandai Namco a relancé la machine One Piece: Pirate Warriors 4, qui s'était arrêtée après le lancement de son dernier DLC de l'époque fin 2020, l'anime ayant depuis adapté presque toute la bataille d'Onigashima. C'est donc un Character Pass 2 qui avait été annoncé lors du One Piece Day avec comme premier personnage jouable additionnel un Luffy capable de passer en Gear 5, la transformation incontournable du moment. La semaine dernière, les deux autres guerriers l'accompagnant ont été dévoilés, à savoir Yamato et son père Kaidō en forme hybride, de quoi plaire aux fans des Zoan, ainsi qu'une date de sortie fixée à ce jeudi 14 septembre. Place désormais à une bande-annonce de lancement nous montrant tout ce beau monde en action.

Deux vidéos dédiées à Luffy et Kaidō viennent également compléter ce trailer. Luffy est donc capable d'utiliser les attaques Red Roc et Roc Gatling lorsqu'il n'est pas transformé, tandis qu'en Gear 5, il peut devenir géant et déployer sa technique ultime, le Bajrang Gun, et balancer un éclair avec son Gomu Gomu no Kaminari. En plus d'écraser les hordes d'ennemis avec son kanabō Hassaikai, Kaidō dispose de coups nommés comme le Raimē Hakke et Kōsanze Ragnaraku. Il peut également prendre son apparence de dragon pour balancer des lames de vent avec Kaifu et surtout s'enflammer avec Kaen Daiko.

Vous pouvez donc vous procurer le Character Pass 2 au prix de 29,99 € et désormais séparément le DLC 4 « Pack Bataille d'Onigashima » qui coûte tout de même 19,99 € à l'unité... Sachant que deux autres sont prévus dans les mois à venir, il est évidemment plus rentable de craquer pour le pass, surtout qu'il ajoute une tenue de Trafalgar Law non disponible autrement.

En revanche, il faudra vous acquitter de 2,99 € si vous souhaitez le contenu scénarisé Yamato's Grand Tour Logbook & Soul Map 1, qui nous fait suivre ses aventures sur les traces d'Oden, mais ne nécessite pas d'avoir acheté le personnage pour en profiter.

Le journal de bord d'Oden est une vraie bible pour Yamato. Suivez-le dans ses grandes aventures à travers le monde ! *Ce produit inclut la Carte des Âmes 1, qui permet d'obtenir de nouvelles compétences et d'augmenter la limite des statistiques et compétences actuelles.

One Piece: Pirate Warriors 4 est vendu dès 19,95 € sur Amazon et est pour rappel disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC.