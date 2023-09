One Piece: Pirate Warriors 4, les 2 autres combattants du Pack Bataille d'Onigashima dévoilés, sans réelle surprise, avec du contenu scénarisé

Alors que les fans du monde entier ont les yeux rivés sur l'adaptation live-action de Netflix, c'est One Piece: Pirate Warriors 4 qui refait parler de lui cette semaine, avec la révélation de futurs personnages qui deviendront jouables en DLC. Eh oui, si vous étiez passés à côté de la nouvelle, un Character Pass 2 a été dévoilé cet été pour le One Piece Day, avec une nouvelle version de Luffy capable d'utiliser le Gear 5. Le DLC 4 « Pack Bataille d'Onigashima » étant prévu pour ce mois de septembre, il est donc normal d'en découvrir le reste du contenu, qui n'a rien de surprenant.

En premier lieu, c'est donc Yamato qui va devenir jouable, ce qui ravira ses nombreux fans à travers le monde. Elle maniera comme son paternel un kanabō pour massacrer les hordes d'ennemis avec des coups électrifiés et son Shinsoku: Hakujaku, en plus de pouvoir également se transformer grâce à son Inu Inu no Mi modèle Ōkuchi no Makami, arborant alors sa forme hybride de louve. Le Raimē Hakke et son souffle glacial seront également de la partie, en témoigne sa vidéo de gameplay. L'autre combattant sera une deuxième version de Kaidō en forme hybride, que nous devrions donc voir en action sous peu.





Pour rappel, le DLC 5 aura pour thème le film One Piece Film RED avec Uta et une skin de Trafalgar Law est offerte pour l'achat du Character Pass 2. Si One Piece: Pirate Warriors 4 vous intéresse, il est toujours en vente sur Amazon.

Mise à jour : le site officiel japonais indique qu'en plus de ce Character Pass 2, un Pack d'Épisodes va aussi paraître en parallèle, ajoutant trois scénarios inédits ! Ils pourront également être achetés individuellement. Le premier se concentrera sur le voyage de Yamato, qui l'emmènera à minima faire un tour sur Whole Cake Island, mais il ne sera pas nécessaire de la posséder pour en profiter, n'importe quel personnage étant jouable dans ce contenu. Une « Soul Sea Map 1 » l'accompagnera, servant à débloquer des techniques inédites et renforcer nos guerriers au-delà des limites actuelles.