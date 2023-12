One Piece: Pirate Warriors 4, les 2 autres combattants du Pack One Piece Film RED dévoilés et datés, avec du gameplay pour Uta

Alors que la Jump Festa 2024 a eu lieu ce week-end et a été le théâtre de l'annonce de la série THE ONE PIECE, rien de nouveau n'a été dévoilé sur place au sujet de One Piece: Pirate Warriors 4, où Uta était mise en avant. Pourtant, Bandai Namco a décidé de dévoiler au lendemain de l'évènement les deux autres personnages du DLC 5 faisant partie du Character Pass 2, avec au passage sa date de sortie. Un drôle de choix marketing et ce n'est pas la seule décision discutable, puisqu'un des deux autres guerriers des mers qui pourra être incarné possède déjà une version jouable, mais n'a rien montré de significatif dans le dernier long-métrage justifiant d'en faire un combattant à part entière...

En effet, ce pack sera entièrement dédié à One Piece Film RED et va donc accueillir en plus d'Uta un deuxième Shanks jouable, ainsi que pour la première fois le héros de la Marine qu'est Koby. Leur arrivée est d'ores et déjà fixée au jeudi 11 janvier 2024, avec à la même date le contenu Soul Map 2 et un épisode scénarisé centré sur Koby, comme ce qui avait été fait à l'arrivée du DLC 4 « Pack Bataille d'Onigashima », ainsi que l'Anime Song Pack déjà présenté précédemment.

L'éditeur a d'ores et déjà diffusé une bande-annonce montrant pleinement Uta en action et devrait prochainement en faire de même avec les deux autres, dont quelques secondes sont déjà visibles sur Twitter / X.

Si vous souhaitez vous procurer One Piece: Pirate Warriors 4, il est vendu dès 24,99 € à la Fnac sur console et 33,99 € chez Gamesplanet sur PC.

Lire aussi : NETFLIX : THE ONE PIECE est réel, un remake par un studio de renom dévoilé pour les 25 ans de l'anime !