TEST Sea of Stars: Throes of the Watchmaker, un DLC gratuit qui remet les pendules à l’heure

Une patte graphique toujours envoûtante





Après avoir conquis les cœurs et décroché quelques trophées (« Meilleur jeu indépendant » aux Game Awards 2023, rien que ça), Sea of Stars s’offre une parenthèse gratuite, mais pas secondaire. Une extension voit donc le jour, Throes of the Watchmaker, et déboule comme un jongleur déchaîné dans un carnaval maudit. Valere, Zale et un tout nouveau compagnon replongent dans l’action pour une aventure inédite dans le monde d’Horloge, un monde mécanique, burlesque et truffé d’anomalies temporelles. Ce DLC, inclus dès le Kickstarter de 2020, fait office de remerciement aux fans... et prouve que Sabotage Studio n’a rien perdu de son talent. Que vaut ce retour à l’univers étoilé ? Nous avons passé des heures sur cette nouvelle aventure. Alors ? Spoiler : c’est une sacrée bonne surprise.

Bref, ça claque, encore.

Sea of Stars brillait déjà par sa direction artistique et son pixel art d’orfèvre. Throes of the Watchmaker garde ce cap, mais se paie le luxe de changer de ton. Horloge, avec ses rouages géants, ses lumières de fête foraine, et ses décors absurdes, propose une esthétique hybride, entre steampunk doux et cirque étrange. Mention spéciale aux animations de combat des nouvelles classes, vraiment expressives, et aux ennemis façon pantins désarticulés. Le tout conserve une lisibilité parfaite, même dans les phases les plus mouvementées. Bref, ça claque, encore.

Le vrai coup de frais de ce DLC vient de la manière dont il chamboule nos habitudes. Finis les sorts solaires et lunaires classiques : ici, Valere et Zale changent littéralement de métier. L’une devient Acrobate, l’autre Jongleur ; deux classes flambant neuves, avec un gameplay plus technique, basé sur les enchaînements et les frappes synchronisées. Chaque coup devient une mini-chorégraphie. En outre, Arty s’invite à la fête, un robot-artificier qui apporte ses gadgets, ses lasers, et surtout un bon soutien en combat. Sa prise en main est immédiate, et ses attaques en combo avec les deux héros offrent des possibilités inédites et amusantes. La prise en main reste au tour par tour dynamique, avec ses bonus de timing et ses jauges bien connues. Seul regret, l’absence d’une attaque ultime spectaculaire, un petit feu d’artifice final aurait été la cerise sur le gâteau.

