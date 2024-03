Sea of Stars : une mise à jour qui va tout changer pour le RPG

Le studio québécois Sabotage Studio, déjà connu pour The Messenger, a frappé très fort l'année dernière avec Sea of Stars, un jeu de rôle rétro qui a remporté le prix du Meilleur jeu indépendant aux Game Awards 2023. Le titre a fait un carton à son lancement, les développeurs annoncent qu'il compte désormais plus de cinq millions de joueurs.

Mais surtout, Sabotage Studio dévoile le mode Single Player+, qui permettra à trois joueurs de se lancer dans l'aventure de Sea of Stars en multijoueur local. Une petite vidéo teasant cette fonctionnalité est à découvrir ci-dessus, les développeurs assurent que les mécaniques de combats au tour par tour vont rester les mêmes, « chaque joueur s'engagera dans des traversées et des combats avec un nouveau mécanisme de "coups chronométrés en coopération" ». Un mode multijoueur qui va quand même grandement changer l'expérience de ce titre, pour l'instant uniquement jouable en solo.

Il faudra cependant patienter avant de découvrir le mode Single Player+, Sabotage Studio précise qu'il est actuellement en développement, il donnera davantage d'informations prochainement. Sea of Stars aura prochainement droit à une édition physique, que vous pouvez déjà précommander contre 39,99 € sur Amazon ou la Fnac.