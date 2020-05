Sea of Thieves : la mise à jour Lost Treasures rajoute des récompenses régulières et améliore les Fables du Flibustier

Malgré un lancement compliqué, Sea of Thieves a su rebondir et compte désormais plus de 10 millions de joueurs sur PC et Xbox One. Pas question pour Rare de se reposer, le studio vient de publier aujourd'hui la mise à jour Lost Treasures, entièrement gratuite, et qui rajoute notamment du contenu quotidien et hebdomadaire, tout en améliorant les Fables du Flibustier.

Ces quêtes narratives permettent pour rappel d'en apprendre un peu plus sur l'univers de Sea of Thieves, elles font partie d'un grand tout (Shores of Gold) et sont généralement plutôt longues. Grâce à cette mise à jour gratuite, les joueurs peuvent désormais profiter d'infos-bulles sur la carte pour aider à la navigation et ainsi lancer les quêtes plus rapidement, mais également profiter de checkpoints permettant de conserver la progression de la quête même après avoir quitté le jeu. Comme si cela ne suffisait pas, des évènements à durée limitée feront leur apparition le mois prochain, avec évidemment des récompenses inédites.

En parlant de récompenses, Rare introduit avec Lost Treasures des défis quotidiens dans Sea of Thieves. Chaque jour, les joueurs vont ainsi retrouver une petite sélection de missions rapides demandant d'abattre une cible précise, trouver un trésor en particulier ou simplement explorer une zone indiquée. Le but est évidemment d'effectuer le plus de défis pour amasser un maximum d'or. Des évènements hebdomadaires vont leur apparition dans le jeu, avec là encore des quêtes limitées dans le temps, et parfois uniques. Chaque vendredi, les joueurs pourront ainsi participer à l'évènement Fort Night (aucun lien avec le jeu d'Epic Games), qui augmente la fréquence de réapparition des coffres Stronghold dans les forts de squelettes. Les joueurs pourront débloquer des récompenses des Faucheurs avec des emotes en ramenant des coffres, drapeaux et en effectuant les défis de la Faucheuse. L'évènement Hunter's Haul fera quant à lui son retour, permettant d'obtenir des pièces anciennes à dépenser au Pirate Emporium. Le lieu propose d'ailleurs actuellement un ensemble Ruby Splashtail pour le navire, et des éléments cosmétiques Splashtail Monarch.

Enfin, Rare annonce que du contenu inspiré de State of Decay arrivera bientôt dans Sea of Thieves, avec un drapeau, des voiles, une coque et une figure de proue à acheter pour rendre son navire encore plus sombre. Pour rappel, Sea of Thieves est disponible sur PC et Xbox One, et il est inclus dans le Xbox Game Pass. Le titre arrivera sur Steam dans quelques jours seulement.