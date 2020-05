Sea of Thieves : la version Steam tient sa date de sortie

Microsoft délaisse de plus en plus son Windows Store pour également proposer ses jeux via Steam, un bon moyen de séduire de nouveaux joueurs. Sea of Thieves est sorti en mars 2018 sur Xbox One et sur PC via ce Windows Store, mais il va très prochainement débarquer sur la plateforme de Valve.

La date de sortie de Sea of Thieves est donc fixée au 3 juin 2020 sur Steam, et le titre coûtera 39,99 € à son lancement. Les nouveaux joueurs pourront ainsi retrouver les 10 millions de pirates en mer tout en profitant de tout le contenu additionnel sorti jusqu'ici, et il faut bien avouer que Sea of Thieves s'est grandement amélioré depuis sa sortie il y a deux ans. En parlant de contenu, la mise à jour Ships of Fortune est pour rappel disponible depuis le mois dernier.

Microsoft et Rare profitent de cette nouvelle pour partager une bande-annonce de Sea of Thieves, avec la musique « The New Legends » de Gold Coin, l'occasion de faire le point sur ce qu'il est possible de faire dans le jeu. Chasse au trésor, batailles navales, quêtes scénarisées, combats contre le Megalodon, assauts de forts de squelettes, pêche, traque de cochons et poules, les joueurs n'ont pas le temps de s'ennuyer en mer, sans oublier l'Arène en PvP.