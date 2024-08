Sea of Thieves : un gros succès pour la version PS5 ? Un premier chiffre dévoilé

Lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2024, Microsoft a annoncé qu'Indiana Jones et le Cercle Ancien sortira sur PlayStation 5 au printemps prochain, soit quelques mois seulement après son lancement sur PC et Xbox Series X|S, prévu le 9 décembre. Phil Spencer a justifié cette stratégie commerciale peu après la conférence et un gros chiffre lui donne raison.

D'après Windows Central, Sea of Thieves se serait vendu à plus d'un million d'exemplaires sur PlayStation 5 depuis son lancement. Pour rappel, le jeu de Rare était en tête des précommandes sur le PlayStation Store, montrant déjà un vrai intérêt de la part des joueurs PS5 pour ce jeu Xbox Game Studios, plus populaire que Hi-Fi RUSH, Pentiment ou Grounded, également portés sur la console de Sony.

Sea of Thieves est donc un succès commercial sur PlayStation 5, ce qui donne évidemment envie à Microsoft de continuer sur cette lancée. Indiana Jones et le Cercle Ancien devrait lui aussi séduire les joueurs PS5 au printemps prochain. Si vous avez une Xbox Series X, vous pouvez précommander le jeu à 79,99 € sur Amazon pour y jouer dès le 9 décembre prochain.