Sea of Thieves : c'est déjà un succès sur PS5

C'est officiel, Microsoft va porter ses jeux Xbox Game Studios sur d'autres plateformes. Hi-Fi Rush, Pentiment et Grounded sont concernés, mais tous les yeux sont surtout tournés vers Sea of Thieves, le jeu de pirates multijoueur de Rare qui arrivera sur PlayStation 5 à la fin du mois prochain.

La stratégie de Microsoft est évidemment de séduire un maximum de joueurs avec ses titres, ça fonctionne déjà. Comme l'a partagé BenjiSales, Sea of Thieves est en tête des précommandes sur le PlayStation Store étasunien, dans sa Premium Edition, tandis que l'édition standard se hisse à la quatrième place. Les joueurs sont impatients de mettre les mains sur ce jeu, s'allégeant déjà de 40 à 60 dollars pour partir en mer dès le jour J.

En France, même son de cloche, la Premium Edition est en tête des précommandes, suivi directement par l'édition standard, tandis que la Deluxe Edition est en cinquième place, devancée par des titres également très attendu (Dragon's Dogma 2: Deluxe Edition, Rise of the Ronin : Édition numérique spéciale et Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition). Si vous aussi vous voulez précommander Sea of Thieves, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.